ITZY現身銅鑼灣谷演唱會　千粉絲塞爆商場

將於明晚（11日）起一連兩晚假亞洲國際博物館舉行演唱會的韓國女團ITZY，今日（10日）傍晚在銅鑼灣的商場舉行記者會，吸引近千粉絲圍觀，逼滿商場各層。

ITZY於傍晚6時左右登場，現場隨即傳出震耳欲聾的尖叫聲，5名成員逐一擺甫影相，之後便用廣東話跟大家打招呼。問到首次來港開騷的感受，成員禮志指見到有這麼多粉絲歡迎她們，覺得很開心，留真就指昨晚與成員一起去了中環坐摩天輪，欣賞到美麗的夜景，有娜則指成員都很喜愛食甜品，此行希望品嘗蛋撻和雞蛋仔。問到有否看過香港的電影，留真即說是《重慶森林》：「我坐車時看到香港的風景，就像是電影中的場面。」她又表示覺得男主角梁朝偉好有型。

而她們到過多個國家開騷，問到哪位成員是語言天才？Lia即指是禮志：「她每次都會預先準備那個國家語言的句子，然後教我們。」禮志之後便用廣東話講「心心」和「我愛你」，令全場粉絲High爆尖叫。而談到她們兩場香港演出門票都售罄，留真指她們沒想過反應那麼熱烈，很感謝香港粉絲的等待。禮志、留真與彩鈴最後即席跳舞冧粉絲，彩鈴更用廣東話讚香港粉絲是「世一」，並約定粉絲明晚見。