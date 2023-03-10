泳兒跑入餐廳打工入廚炒餸：雙手很累

歌手泳兒日前擔任在本周日（12日）播出的香港電台新節目《社企係咁Run》的嘉賓，應邀到一間由本地殘疾人士主理的社企餐廳「廚尊」，跟員工學習炮製新加坡食品。該餐廳的老闆來自新加坡，店內設計參考新加坡當地的排檔布置，令曾移居當地住了十多年的泳兒覺得很有親切感。自問烹飪技術未至於「地獄廚神」級數的她，說最想念的是海南雞飯和叻沙，而她在現場跟兩位殘疾員工學習，包括幫忙煮油飯及製作叻沙的湯膽外，更獻出第一次，首次斬海南雞。

泳兒說聽到餐廳的殘障員工勉勵，感到很溫暖，又說能發揮一己之長：洗碗，感到很治愈：「員工話：『唔緊要，做得好，100分 ！』，真係好鼓舞。人哋係咁樣指導佢哋，佢哋就照樣用同一方式指導我，好有傳承嘅感覺。我喺屋企好鍾意洗碗！比起下廚，更愛洗碗。見到一隻隻污糟邋遢嘅碗碟變乾淨，感覺好滿足，好治愈！」

泳兒說這是她第一次在餐廳打工，經過三天的拍攝，雙手已很累，因為炒餸如做gym一樣。她特別感謝員工的耐心指導，直言第一次那麼長時間近距離接觸殘疾人士，令她對殘疾人士的看法完全改觀，她說：「開初以為佢哋會好怕醜，驚陌生人，但原來佢哋都好熱情，錄影時無懼鏡頭。見到佢哋工作時散發開心同滿足，我認為比賺錢更重要。」她續說今次的合作讓她自我反省：「一般人會以憐憫嘅眼光去看待身體有殘缺嘅人，以為捐錢係最直接幫佢哋嘅方法。其實一啲鼓勵性嘅幫助，製造多啲機會畀佢哋先係最重要。當佢哋得到大家嘅認同，心靈上都會獲得滿足。」