古天樂拍潛水戲出意外　整傷手指縫9針

影星古天樂今日（10日）在尖沙咀出席活動，以一身Tuxedo「踢死兔」打扮Chok爆現身，引來現場大批粉絲瘋狂尖叫。古仔受訪時稱，早前在香港拍了一部電影，有潛水及變魔術的戲份，他說變魔術有點難度，盡量演得神似外，拍水底戲時要閉氣落水，沒有「孭樽」零氧氣樽，期間更發生意外：「有場戲係我要被困喺水底嘅水箱之中，解鎖時變扇葉𠝹傷手指，縫咗9針，依家已經好番晒。」

另外，古仔主演的新片《送院途中》成為今屆香港國際電影節的閉幕電影，對於導演讚他是喊包及十分可愛，演繹感情戲時十分到位，他聞言即說之前在電影《明日戰記》中飾演其女兒的蘇悅弦，今次在《送》片中再合作飾演父女：「好多時拍到啲感動位時，情緒到時小演員未必配合得到，但呢位小演員好叻，好多時都順利一Take過！」至於他主演的新片《掃毒3：人在天涯》會跟梁朝偉主演的《金手指》同樣在暑假檔上映，他說：「我相信電影公司唔會咁蠢安排兩部戲同期對撼，但暑假檔開始有啲大片上映，係一件好事。」

另外，在蔡天鳳烹煮案中，日前一名女子涉嫌協助罪犯而被捕，該女子隨起被起底，被發現曾跟不少明星合照包括古天樂，問到古天樂是否認識該女子，他說：「我冇回應。」