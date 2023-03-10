蔡卓妍旅行抗賊妙法　將信用卡放心口

女星蔡卓妍（阿Sa）今日（10日）在尖沙咀出席活動，她受訪時稱是昨晚剛返抵香港，之前去了巴黎及倫敦共11天，離開倫敦前有跟張敬軒茶敍，本來想繼續留在當地，以欣賞對方的個唱，但因工作關係要返港。對於好友容祖兒日前在美國遇上失竊事件，所坐的保母車被賊人打爛車窗，並偷去放在車中、朋友所送的價值逾十萬元的手袋，阿Sa說：「都嚇死我！其實我都係睇新聞先知。個袋唔係我送，佢個朋友咁好嘅，可唔可以介紹我識？」阿Sa更分享旅行時的抗賊妙方，會自備安全夾，把信用卡等夾在心口，她笑言：「祖兒又唔講，下次我送個畀佢啦！以前試過去巴黎工作時，有人嚟搶嘢，本能反應下我用手袋打對方。」

阿Sa工作忙不停，她說明天要飛往上海但只留一天，又要趕返香港出席香港國際影視展的活動外，又要忙於為另一工作綵排，但不肯明言工作內容，未知是否跟TWINS演唱會有關。她又說下月結婚的陳家樂今日已致電她：「如果我有時間、到時喺香港嘅話，我會出席婚禮。（準備咩禮物？）未諗，不過係咪送BB嘢？希望佢哋快啲有BB，都差唔多啦！」至於賭王三房千金何超蓮被傳同樣在下月結婚，阿Sa說：「之前喺倫敦街頭有撞到佢，我有同佢講恭喜。（對方咩反應？）正常都會講多謝。」此時她即封口，並反問：「佢係咪公布咗？不如由佢自己講番，我乜都唔知。（當時超蓮一個人行街？）唔知呢！」