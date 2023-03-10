黃德斌自爆曾遭網騙：網絡世界好危險

演員黃德斌、黃耀煌、顧定軒和鄒文正，在電影《斷網》導演黃慶勳率領下出席撐慈善場。當晚籌得款項會用作資助基層小朋友圓足球夢，德斌表示少時也愛踢足球，之前拍過電影《流浪漢世界盃》飾演踢足球的流浪漢，他說小時候家人不鼓勵他做踢波，擔心他只顧玩樂不做功課，跟現今世代的氣氛不同。

提到他在《斷網》中飾演對網絡好叻的人，問現實中可有遭受網騙，他嘆氣表示不要提，「試過上外國網購物，畀人呃咗錢，畀完錢之後發現條Link唔見咗，雖然唔係呃咗好多錢，但原來網絡世界真係好危險，大家真係要小心。」從此之後，他已減少網購，尤其大額購物更加倍小心。

他透露４月將接拍電影，對於市道復常，身為演員，感覺拍攝時方便很多，而且疫情回穩，不用戴口罩人也輕鬆得多，至於對電影票房信心，他表示最緊要觀眾看得開心，票房千萬不容易，笑言希望套套都有好成績。

有份主演的藝人黃耀煌、顧定軒和鄒文正均有出席慈善場，在《愛.回家之開心速遞》飾演張龍一角而入屋的黃耀煌，今次是首次拍電影，飾演網絡調查員一角，對於首次拍戲，他除多謝TVB外，又特別感謝小美，「電影製片人打畀我，話係小美介紹我去演，聽到嗰刻真係以為詐騙案，一直無機會同小美傾偈，前幾日謝票終於有機會同小美姐講多謝同影合照。」

顧定軒戲中飾演林家棟的胞弟，患有腦癱，戲中只有一句對白「阿哥」，全程靠眼神做戲。其中一幕郭富城和林家棟在床下底對打，顧定軒瞓在床上，「看似容易，好似瞓覺，但要保持抽搐和身體不正常地扭曲好長時間，真係攰，拍咗兩三日，每日拍20個鐘，真係癱瘓咗。」黃耀煌就讚顧定軒眼神好吸引。顧定軒稱朋友觀後感都讚CG效果出色，不簡單。黃燿煌稱導演拍攝時描述由一棵樹延伸出去代表網絡，估不到出來效果咁靚，問他可會請「Rebecca」（愛回家的沈可欣）捧場？他表示會請沈可欣和老公楊證樺一同欣賞。