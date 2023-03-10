日系Cos霸　挑戰極限露出

隨住情色系女Coser嘅湧現，大家除咗欣賞佢哋嘅造型能唔能夠還原原著神髓外，焦點更係落喺性感尺度有幾大膽，好似嚟自日本嘅Saku同Byoru咁，今次將佢哋比併睇吓邊個露肉度稱霸Cosplay界！

乳量十足

講到日本情色系超人氣女Coser，當中就有呢位Saku。究竟佢嘅人氣有幾勁？唔單止喺日本Cosplay界爆紅，粉絲更係遍布世界各地，原因係心口一對37G巨乳令人眼前一亮，尤其係嗰條誘人深溝，簡直係秒殺眼球。

喺日本千葉縣出生嘅佢，咪睇佢個樣萌味十足甜到漏，原來今年已經踏入30歲，實在令人難以置信，果真保養得宜，加埋激凸火辣身材，無論Cosplay乜嘢ACG角色都咁吸睛，性感度更係達到噴鼻血級數。不過最令人估唔到嘅係，喺佢投身Cosplay界之前，其實係一名返朝九晚五嘅OL，因為生活枯燥又刻板，便開始玩Cosplay，最初係為咗減壓，後來得到愈來愈多人讚賞，令佢獲得前所未有嘅滿足感，就係咁成為職業Coser。

Saku

年齡：30歲

身高：162cm

三圍：37G-25-36

衝出國際

隨住網絡上湧現唔少性感女Coser，令部分人誤以為呢班女Coser只係打住Cosplay嘅名號賣弄性感。如果咁諗就真係錯喇，因為佢哋絕對係有真材實料，既然擁有天賦本錢，就唔應該收埋，將好身材展露畀大家欣賞，公諸同好，好似Byoru就係其中之一。

佢嘅人氣相當厲害，社交平台擁有超過140萬粉絲，除咗因為穿着嘅Cosplay服都經過悉心製作外，仲要係露出度極高，配合埋一對激凸巨乳同纖腰，自然深受歡迎，更成為唔少男士嘅女神。而佢比其他日本女Coser有個優勢，就係英文水平相當高，經常以英文發表貼文，更以流暢英語跟外國粉絲溝通，令佢成功衝出國際，成為超人氣性感女Coser。

Byoru

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：36G-23-35

第1回合

鬥身材

Saku及Byoru同屬巨乳性感女Coser，嗰對G Cup車頭燈梗係冇得頂！不過如果睇埋其他部位嘅話，Byoru條腰夠纖幼，而Saku嘅臀部渾圓豐滿夠結實，所以兩人嘅身材都係一流。

第2回合

鬥扮相

作為日本Cosplay界嘅性感尤物，除咗要有誘人身材外，造型扮相夠唔夠多元化亦相當重要，雖然Byoru嘅性感尺度大，但係Saku亦露肉度高，而且造型百變，故更勝一籌。

第3回合

鬥人氣

講到人氣，梗係要鬥多粉絲，Saku嘅兩個社交平台合共超過94萬粉絲，而Byoru單係一個社交平台已擁有超過140萬粉絲，足見其人氣真係超勁！

吸金有法

無論邊位嘅網絡社交帳號粉絲人數更多，只係可以肯定同樣喺OnlyFans等會員制平台上都有帳號嘅兩人，佢哋憑住人氣加上性感寫真全力吸金，呢個至係性感女Coser嘅搵銀手法呀！