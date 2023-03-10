陳奕迅挑戰千手觀音　「五字真言」分享人生哲理

歌手陳奕迅（Eason）在今年1月完成27場《Fear and Dreams》演唱會後，正準備新加坡及馬來西亞的巡唱，今日（10）更推出全新歌曲《塵大師》，再次為樂迷帶來驚喜。Eason和林家謙共同監製的《塵大師》，是由林家謙作曲、林海峰填詞，以及李榮浩編曲，一曲盡集灸手可熱、來自不同領域的大師齊齊「發功」，打造最強音樂班底。

Eason演繹的《塵大師》，以輕鬆豁達的氛圍與樂迷分享「心法」，面對問題只要處之泰然，就可以安然渡過，林海峰筆下的一句五字真言：「艾東喼雅斯」，其實正是「I don't give a shxt.」的諧音，意即不屑一顧，點題到位，正正心態決定境界。林海峰幽默風趣的筆風寫出盛載人生哲理又易懂的歌詞，啜核寫下五字真言「艾東喼雅斯」，玩味之餘亦能讓樂迷投入歌曲意境之中。

在MV中Eason要與多名舞者合演一幕「千手觀音」，過程極具挑戰性，因Eason與舞者要非常合拍，抓緊歌曲節奏才能呈現效果。然而Eason早前在社交媒體貼出「塵大師」卡通公仔，以及在雪地上盤膝而坐的相片，之後再分享《塵大師》MV預告，廣大樂迷已知會有新歌推出，並紛紛「敲碗」非常期待，有網民留言：「塵大師，麻煩幫我算下陳奕迅幾時發新歌啊，等緊佢啊。」、「塵大師！幫我算一卦你的新碟甚麼時候出？」亦有粉絲將「塵大師」卡通公仔二次創作，換上Eason過往不同演唱會的造型，非常有心思，就連林家謙亦有留言：「小塵不動產。」