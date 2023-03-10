《給十九歲的我》未能退選　金像獎︰無權禠奪提名資格

《第41屆香港電影金像獎》上月公布入圍名單，其中有份角逐「最佳電影」、「最佳導演」以及「最佳剪接」三項提名的電影《給十九歲的我》，由於該片本身備受爭議，當時亦已宣布暫停公映，故當入圍名單公布後，有份投資該片的英華女學校已立即發聲明，單向表示會退出「最佳電影」提名，亦不會提供影片給大會，而最佳導演及最佳剪接兩獎則保留候選資格，至於騰出的「最佳電影」名單會懸空還是會有電影補替，則一直未有定案。

而近日，金像獎第二輪評選經已展開，大會亦向第二輪專業評審團」以及金像獎14個屬會會員寄出選票，而「最佳電影」的候選名單仍然在「最佳電影」之列，意味該片仍會角逐「最佳電影」，記者就此事致員便發現電影《給十九歲的我》仍然在「最佳電影」候選名單上，各會員仍可投票予該片，變相仍有機會奪獎。

記者就此事向大會徵詢，發言人表示：「大會已回函英華女學校—《給十九歲的我》一片版權持有人解釋香港電影金像奬參選機制並非採取片方報名制度，亦無退出機制；電影作品在香港正式公映且達到規定入圍門檻便會自動納入候選片單之中。本屆金像奬19個獎項的提名名單乃由第一輪金像奬選民及第一輪專業評審團投票選出(在符合資格的1,779位可投票人士中，收回之有效選票達58%)，《給》片獲得「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」三項提名。於本會董事局在現行規例下，並無權力褫奪任何已獲得提名的資格，因此《給》片仍在提名名單之列，亦為第二輪投票表格內之選項。」

電影片方未能退選，但亦已表明拒絕交影片，若電影獲獎的話，便沒有得獎電影片段可以播放，情況未免有點尷尬，發言人對此則指：「請恕不回應假設性問題。」