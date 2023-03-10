李彩華自爆獲小鮮肉追求：細15年都得

久未在港出席活動的藝人李彩華（Rain）為慈善活動擔任表演嘉賓，與方力申合唱一曲《兩男一女》。Rain表示自拍畢《家族榮耀》後便回到內地工作年多，因疫情影響連好友喜宴也未能到賀，感到十分可惜，又表示回港前到了多個國家外遊，笑言還未夠喉：「仲想再去，但係有工作惟有Plan住先。」談到有指《家族榮耀》會開拍續集，她直言自己也很想延續劇中「三家嫂」角色，亦表示想多拍港劇。

談到近況，Rain笑言近來喜愛小鮮肉，身邊亦不乏小鮮肉追求：「都有好多係細過我，有啲都相差十幾年。（接受到爭咁遠？）以前接受唔到細過我超過一年，依家15年都OK，佢OK我咪OK囉！哈哈。」她表示仍在了解選擇中，更透露不只一個合眼緣，會帶追求者給自己朋友「幫眼」：「佢約我出嚟食飯，我會叫埋啲兄弟姊妹一齊出嚟過目，睇吓言行舉止各方面正唔正常。」

同場還有藝人馬德鐘，他表示與TVB仍關係友好，3月底便會為無綫新劇《非常檢控觀》開工，與吳偉豪、陳煒、賴慰玲及一班新面孔演員合作，謙稱不是帶新人，又指很欣賞合作多次的吳偉豪，他說：「進步同上位都好快，有時上位快未必係覺係演得好，但我覺得佢係演得好。」他表示暫未有簽經理人合約，想趁機會嘗試不同範疇，加上與內地通關，或會投放多點時間北上工作。