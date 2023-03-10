Juanita JCV　波圓肉潤大滿足

喺現今網紅當道嘅年代，競爭愈嚟愈強，要成為人氣網紅一啲都唔容易，不過呢位嚟自美國嘅Juanita JCV，憑住一副豐乳肥臀嘅極致火辣身材，而成為百萬級網紅，足見實力強勁！

魔力爆棚

Juanita JCV嘅上圍激凸，擁有38吋孖D巨乳，配合埋40吋豪華臀，結實兼彈力十足，表演電臂舞所帶嚟嘅視覺效果，真係非筆墨所能形容，吸睛到爆！2020年2月至開始經營社交平台嘅佢，只不過係用咗3年時間，粉絲已經超過256萬，足證佢呢副極致火辣身材幾咁有魔力，迷倒一眾男士，而佢仲跟一位NBA球星傳過緋聞添！

做埋老闆娘

佢本身係一位成人模特兒，最初開設社交帳號係分享自己嘅寫真，卻估唔到網民反應熱烈，於是佢便食住個勢轉戰網紅界，拍攝尺度更大嘅火辣寫真。而Juanita亦擁有生意頭腦，眼見自己憑身材爆紅，亦因為自己嘅身形好難買到啱身嘅泳衣，所以開設個人泳衣品牌，實行做埋老闆娘搵銀，果然係波大有腦！

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：38DD-26-40

Juanita JCV能夠成為百萬級網紅，絕對係咁嘅實力，單從佢嘅身材已經感受到之餘，再睇埋佢所擺嘅甫士，每張都係咁吸睛咁火辣，試問男士點能夠抵擋得住呢？