【是日通勝】

農曆二月二十

癸卯年 乙卯月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、掃舍、理髮

忌：交易、行喪、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、23、38

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

金牛座：謀事多阻滯，有疑難要問清楚，勿自把自為。

雙子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

巨蟹座：容光煥發心情靚，單身者可打破感情悶局。

獅子座：趁周末出外活動有益身心，別再獨留在家！

處女座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

天秤座：幸運之神眷顧，宜為理想奮鬥，勿失良機。

天蠍座：理財要審慎，貪字得個貧，謹記知足常樂。

人馬座：勉強無幸福，勿在不對的人身上虛耗光陰。

山羊座：待人接物不要太短視，否則容易因小失大。

水瓶座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙魚座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）狗 意外多

鼠：行動力強，工作表現好得令人刮目相看。

牛：宜收起八卦心態，多管閒事將有手尾跟。

虎：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

兔：財運欠佳，一時大意可招致金錢損失。

龍：情緒不穩，壓力大，易與家人爆衝突。

蛇：悉心安排周末約會，可令桃花旺上加旺。

馬：抵抗力下降，身體易出問題，注意休息。

羊：人緣好，請身邊人吃大餐會有意外得着。

猴：貴人運強，接連有喜事降臨，心情極好。

雞：陪家人享受天輪樂，可令幸福感滿瀉。

狗：是日沖煞，運勢低迷，易有意外發生。

豬：做好本分已足夠，毋須介懷別人批評。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座減肥方法（下）

天秤座 ：同樣由頭腦主宰的星座，會從網上找不同資料和方法，再跟朋友一起討論，過程只要有人陪伴就開心，大家互勵互勉之下，成功機會也較高。

天蠍座 ：下了決心要減肥，那放心好了，因性格倔強，會採取較偏激的方法，如高度節食及長時間運動，為的是短時間內減至最高效果，謹記好好評估風險！

人馬座：最不喜歡受束縛及有死線，找些志同道合的朋友一起減肥已是成功的開始，方法如行山、跑步等帶氧運動都不錯，只是在特定時間內要完成某個目標未必適合。

山羊座：一向能夠按部就班，會有自己設計的方法及時間表，只要每天持之以恒及不影響工作的情況下，他會明白減肥成功不會是短時間內的事。

水瓶座：減肥方法必定是創新及有獨特性！可能是吞食一條蟲幫忙消化已吃的食物，又可能是生酮飲食法等；如果想以運動減肥，跑步或打壁球都可以，因為只需要一個人去做。

雙魚座：減肥最好是先了解自己的情緒變化，為何不開心會吃得特別多？那些是Comfort food？感性的你要控制飲食是有點難度，如果加上懶的話，其實是沒有甚麼減肥方法適合。