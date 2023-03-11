娛圈單打︱由嗲精到視后　棄愛情得事業

視后佘詩曼最近回娘家拍重頭劇，飾演「新聞女王」，未開播先轟動。不經不覺，阿佘已屆47歲中女之齡，尋常人家早就結婚生子，惟條件優越的她仍是單身貴族。早前在綜藝節目吐露單身緣由，原來因為太愛演戲，不欲拍拖影響情緒，結果錯過佳期。

皆因阿佘認為演員每天都是用情緒來工作，談情說愛並非每次都一定開心，「試過一兩次不開心的時候會很影響工作狀態，後來就拒絕了很多很多愛情，選擇了我的工作。」事業有成，感情失落，成為阿佘人生的遺憾。有得必有失，正是「魚與熊掌，不可兼得」的典型例子。

誠然，阿佘可說是香港回歸以來，演藝成就最高的香港小姐。她兩奪視后，演活無數經典角色，說她的演技爐火純青絕無誇張，更被譽為TVB全盛時期最後一位一姐。就算在競爭激烈的內地娛樂圈，也沒有被比下去，反而穩佔一席位，《延禧攻略》的嫻妃便是經典。據聞其身家億億聲，是圈內小富婆，要是當初選擇嫁人生仔，未必有今日成就。

這位兩屆視后更有意踩過界加入製作人行列，幕前幕後全部兼顧，炮製自家製劇集，可見事業心極重。的確，阿佘知名度高又有叫座力，橫豎都係拍劇，肥水何必流向別人田。美貌與智慧並重，有目共睹。

靚女自然多人追，阿佘入行以來多次傳出緋聞，更曾有「嗲精」稱號。最轟動要數和張智霖、鄭嘉穎和陳浩民戲假情真，奈何全部無疾而終。千帆過盡，緋聞男友早就成家立室，阿佘卻很灑脫，明白無法擁有全世界，既期待愛情，卻不強求愛情。