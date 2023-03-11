吳偉豪升呢擔正有望父子兵上陣　馬德鐘患奇症挑戰高難度

無綫小生吳偉豪（Ricco）早前在台慶勇奪「男飛躍」，將升呢男主角拍新劇，挑戰臥底角色。其父吳大強是歌唱節目《中年好聲音》的冠軍大熱，人氣甚高，網民一直期待他們父子檔拍劇，監製亦不排除邀他客串助陣！至於馬德鐘劇中飾演「鏡反射觸覺症」檢控官，難度甚高。

吳偉豪近年備受公司重用，之前更在台慶奪得「飛躍進步男藝員」獎，有如打了一支強心針。監製林志華即將開拍奇案式題材新劇《非常檢控觀》，今次吳偉豪將「升呢」做男一，與另一男主角馬德鐘齊齊挑戰高難度角色！

向來多演乖乖仔角色的Ricco今次一償心願演臥底及執法人員角色，受訪時開心表示：「我嘅心情係好興奮又期待！我唔係太在意戲份重定輕，但呢個機會好難得！我細細個就受警匪片影響，好似電影《新警察故事》、劇集《學警狙擊》，自己入行一直好想試呢類角色，今次終於畀我遇到喇！」他之前拍攝劇集《回歸》受到監製林志華賞識，指今次對方提供這個難得的機會，他會好好珍惜：「因為佢對我咁有信心，我先冇上次咁緊張。我知道只要跟住佢哋方向，出嚟效果應該唔錯。我睇咗幾集劇本，非常得意，多咗馬德鐘個角色，令到成套劇更有新鮮感。」問到是否要操大隻上陣？他說：「今次可能要成熟啲，又唔使超大隻，自己一直有操，心態上亦已經準備好。」Ricco首次擔正，其父吳大強亦憑《中年好聲音》人氣急升，更成為冠軍大熱，不少網民之前都提議兩父子合作拍劇，問到監製林志華會否達成網民的心願？他直言：「都可以搵佢玩吓嘅，不過吳大強個期都唔係咁易度㗎！有機會可以搵佢客串吓！」

陳曉華再遇絕世渣男

至於劇中另一主角馬德鐘飾演充滿正義感的檢察官，立意為受害者找出真相，讓他們釋懷。這個角色有罕見的「鏡反射觸覺症」，完全感受到別人的感覺，甚至是痛楚，由於全球只有1、2%人有此症狀，馬德鐘坦言做資料搜集及準備工夫時相當困難，演繹上絕對是一大挑戰：「呢個角色個病好特別，喺網上資料唔多，都要同監製、導演溝通得好清楚，睇吓佢哋想我點演繹、輕重有幾多。都有一定難度，佢除咗感受到人哋嘅感覺、觸感，連痛感都可以同步感受，要睇劇入面嘅Case點表達，觀眾睇落一定有新鮮感。」

女主角陳煒則飾演律師，一心向馬德鐘報仇，角色相當「狠」，她受訪時表示：「今次做打官司好叻嘅律師，律師我唔係第一次做，但要真正睇咗劇本先諗點演。我同馬德鐘、吳偉豪合作過，有晒默契，依家淨係想盡快開工。」

而陳曉華亦有份參演此劇，今次監製更找來其好拍檔何廣沛客串渣男角色，雙方再次過招。陳曉華之前在《美麗戰場》遇上渣男丁子朗，今次再遭渣男傷害，她說：「我仲未知道實際內容會有啲咩，但都好期待今次角色。雖然已經係第4次同廣沛合作，但就係第一次畀佢欺負，希望出嚟感覺會有驚喜。」何廣沛則坦言今次是新嘗試：「因為我從來未試過做Case人物，多謝林志華監製繼《曙光》後再畀機會我同陳曉華合作，希望觀眾唔會厭啦！咁第4次合作，當然要畀啲突破，其實今次角色難度幾大，暖男做得多，渣男真係第一次，仲要係衰到貼地，我聽古仔嗰陣都聽到呆咗，冇諗過編劇寫呢個角色可以去到咁盡，希望Fans睇完唔好驚咗我啦！」

小花輪流客串 江嘉敏窺探心理

無綫劇集《非常檢控觀》包含8個不同案件，全部耐人尋味，甚有啟發性。馬德鐘、吳偉豪及陳煒貫穿整套劇，而多位無綫小花都會客串助陣，包括江嘉敏、戴祖儀及羅毓儀等。當中江嘉敏飾演心理治療師，與吳偉豪有不少對手戲，至於甜姐兒羅毓儀的角色與靈異事件有關，劇中她以為父親已死，經常撞鬼！

江嘉敏之前在《新四十二章》的男仔頭造型不討好，但憑演技挽回聲勢，頭髮長了不少的她近日積極做運動，旋即變回美少女。她受訪時表示：「之前公司成日安排我拍飲食節目，所以我真係好努力Keep fit，比平時努力好多，依家有啲成績喇！」對於客串《非》劇，她指還未收到公司通知，不過監製找她客串，相信角色會特別好玩。她又透露月底將與薛家燕到馬來西亞登台，現時積極練歌：「今次我首次挑戰自彈自唱，所以都去咗謝東閔同吳業坤新開嘅音樂中心上堂，佢哋輪流幫我執正啲音同字。」