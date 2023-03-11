【日本奧斯卡】相隔12年封帝　妻夫木聰為導演流男兒淚

日本影壇年度盛事《第46屆日本奧斯卡》頒獎禮昨日(10日)在東京舉行，由上屆影后有村架純與男主播羽鳥慎一擔任主持。《那個男人》橫掃8獎成大贏家，男主角妻夫木聰相隔12年再封影帝，岸井雪乃則憑《惠子，凝視》扮演失聰拳手成影后。

《那個男人》橫掃最佳電影、最佳導演等8獎，妻夫木聰憑該片勇奪影帝，他從上屆影帝西島秀俊手上接過獎座說：「約10多年前曾憑《惡人》奪得影帝，當時未能出席，現在能親手領獎，實在十分高興。」他自《那》片導演石川慶2016年執導首套電影《愚行録》時已合作，對於導演才能受到認同，他更感動得流下男兒淚。

同片的窪田正孝與安藤櫻封最佳男女配角。與演員老公柄本佑育有一子的安藤櫻，受訪透露拍攝《那》片時曾因難以兼顧家庭與工作，想過拍畢後引退。她領獎時激動落淚，獲台下老公柄本佑送上掌聲鼓勵。

最佳女主角方面，早奪《每日電影獎》影后的岸井雪乃再下一城，擊敗廣瀨鈴、倍賞千惠子、吉岡里帆及Non再封后。她從有村手中接過獎座，感動得眼濕濕，並揚言最喜愛電影。最佳動畫則由《 THE FIRST SLAM DUNK》奪得。新人獎得主之一的 組合SixTONES成員松村北斗，憑電影《xxxHOLiC》及聲演動畫《鈴芽之旅》獲頒話題獎，由菅田將暉負責頒獎。