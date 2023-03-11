保良局教育服務75周年　舉辦大型匯演及活動

【特約報道】保良局是全港最大辦學團體之一，75年來辦學作育英才，發展至今屬下有超過110個教育服務單位，從幼稚園、中小學、特殊學校及至專上教育，涵蓋傷健，多元全面。為慶祝75周年里程碑，保良局特別舉辦一連兩日的大型匯演活動、微電影創作比賽及印製紀念特刊。

保良局於2月20日及21日於香港大會堂舉辦「保良局教育服務75周年匯演」，向公眾展示保良局屬校學生約50個特色表演，典禮亦邀得教育局局長蔡若蓮博士太平紳士蒞臨主禮。匯演包括一系列精彩歌舞、舞獅、樂器演奏、魔術、跳繩及聯校表演等，提供寶貴機會讓校長、老師、學生、家長、嘉賓及公眾聚首一堂，一起見證保良局辦學75周年這個重要時刻。而匯演上亦頒發早前舉辦的「保良局教育服務75周年微電影創作比賽」多個奬項，以示鼓勵。

保良局主席陳正欣博士在典禮上表示，75年來校訓「愛敬勤誠」一直陪伴保良局教育服務發展，是教育傳承不變的思想泉源，並一直植根於每個年代保良局學生的內心深處，陪伴他們成長及發展，並期盼保良局往後繼續培育新一代，成為植根香港、胸懷國家、放眼世界的人才。陳正欣主席亦代表保良局，感謝教育局、保良局同人及善長對保良局教育服務的大力支持；屬校的法團校董會及教職團隊緊守崗位、培德育才；校友及學生們延續「愛敬勤誠」，薪火相傳。

保良局早前舉辦「教育服務75周年微電影創作比賽」，讓屬校學生展現創作及演藝才華，以「見微知著」、「旁若有人」和「優質教育在保良」為影片主題，分享本局教育服務75周年期間值得描述的人和事。比賽組別包括幼稚園親子組、特殊教育親子組、小學組、中學組及專上教育/校友/教職員組，每組各設冠、亞、季軍及優異獎。

各組別冠軍作品：

幼稚園親子組

保良局田家炳兆康幼稚園 《我那討人厭的妹妹》

特殊教育親子組

保良局陳百強伉儷青衣學校 《「愛」家庭》

小學組

保良局朱正賢小學 《朱小新聞報導》

中學組

保良局陳麗玲(百周年)學校中學部《感恩微波爐》

專上教育/校友/教職員組

保良局朱正賢小學教職員 《傳承。愛》

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