攝影x環保　周末藝術展「放題」！

想靜靜哋度周末，又唔想咁悶？躲進室內看藝術展覽最好不過！皆因每件藝術品的誕生都不簡單，是藝術家一雙巧手或經由不同物品結合而成，背後的故事亦千百個。不如花少少時間，由玩味攝影睇到再生玻璃藝術裝置，過一個藝術展「放題」周末！

玩味攝影 創出多元宇宙

縮時攝影相信不少人都影過，但靜態版的大家又見過未？以獨特「靜態縮時攝影」作品打響名堂的美國攝影藝術家Pelle Cass，由即日至3月26日在海港城美術館舉行首個亞洲個人展覽「Pelle Cass: Photographs」。展覽共展出15幅作品，當中包括Pelle Cass以不同運動為主題的「Crowded Fields」標誌性系列，以及5幅首次展出的最新作品。當中更有他為是次展覽而特別創作的首幅香港作品「Choi Hung Estate Basketball」，同場更會展出Sarah Andelman出版的書籍《JUST AN IDEA BOOKS》，當中收錄多幅Pelle Cass的藝術作品的書籍，對攝影師鏡頭下的多元宇宙感興趣的話，就萬勿錯過！

玻璃再生 變環保藝術裝置

轉廢為寶是近年流行的大趨勢，慈濟環保願行館聯同本地建築師團隊於即日至4月30日舉辦「透視未來」（Glaze into Future）回收玻璃藝術展，展出由本地回收玻璃廢料打造的環保藝術裝置作品，包括 「回收玻璃飛浪」、「樽蓋塑膠雨」和「玻璃砂畫」等。展覽由3位本地建築師黃鋈暉、陳俊宇以及葉希芃負責創作及設計，並由賽馬會「從心開始」環保共行計劃資助，創作意念是結合建築與藝術美學，為玻璃廢料延長生命周期，並藉此探索玻璃回收的可行性，同時亦令大家透過有建築美感的設計，沉浸在透視玻璃光影之中。