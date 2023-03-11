梁諾妍產後行168加低碳飲食　速瘦過程曝光

藝人梁諾妍（Inez）喺社交網貼文，分享產後極速瘦身心得，仲貼咗幾張由產後2個月開始一年內嘅體形變化，佢留言：「生完sir face除咗頭髮越剪越短，另外一定係身體的大轉變，從來沒有後悔生完B變得龐大嘅身形，一切都係值得的！有好多人都話我依家好似仲瘦過未有BB時，其實運動量同以前一樣，反而飲食習慣轉了，168+低碳飲食，再配合好的補充品身體少咗醣，皮膚都會變好，脂肪自然下降，身形就自然變得理想（鬼鼠位我有另外方法遲啲等我再分享）7分飲食3分運動，飲食做得好，運動都一定要配合，肌肉係唔會自己生出嚟，一定要做肌肉訓練先會有，而有肌肉線條看上去先係健康美啊！」Inez話跑步係最快嘅消脂運動，但係對初學者嚟講或者太過吃力，佢教路可以每日喺屋企做少量肌肉訓練，慢慢培養返一個運動嘅習慣係首要，仲話身體機能變好就可以有更多力氣去湊B。

大批圈中好友包括：胡定欣、陳自瑤、黃翠如及連詩雅等都留言大讚佢身形Fit到爆，蕭正楠就對Inez嘅6舊朱古力腹肌表示致敬，但數到最好笑就肯定係老公洪永城嘅留言：「點解我個肚唔係咁？」網友即留言笑佢：「你仲停留緊喺坐月階段」、「你一路都係圖一」。