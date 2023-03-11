欣宜防曬兩招　安心同陽光玩遊戲

近日陽光猛烈，大家外出遊玩時，如果不想自己的白滑肌膚變成黑朱古力色，就勿忘記為皮膚防曬。防曬是大家保護皮膚的終身事業，同樣亦是即將要在紅館開Show的鄭欣宜（Joyce）的重要保養程序。今次欣宜為大家介紹自己的防曬秘招，同時推薦心水的防曬產品，絲打們快來偷師！

貼士1：選擇成分天然防曬產品

成分天然的防曬產品適用於敏感性皮膚，用後毋須擔心出汗後引起皮膚泛紅反應。經常需要拍外景的Joyce，因為要保持皮膚狀況的穩定性，因此只用成分天然親膚的防曬用品。而且Joyce有感於自己屬於敏感肌，所以產品選擇方面，會揀無添加有害成分的，也會加倍留意用後會否引起皮膚泛紅刺痛等過敏反應。另外，因傳統的物理防曬質地較油膩厚重，亦因為礦物成分而容易泛白，她也會盡量少用。

貼士2：按場合使用防曬品

欣宜認為防曬也要看場合，要按不同情況使用不同防曬產品，才能達致全面防曬效果，例如平日在市區活動，可用配方輕盈無負擔的防曬產品。到郊外遊玩時，就應改用防曬係數最高，且不易受流汗溶解的的防曬品。她坦言有必要時，更會帶上防曬棒，以便隨時補搽。Joyce日常中最愛的妝前底霜是Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液，至於在戶外拍攝時則會選用另外兩款能持久防曬達80分鐘，且兼具防水防汗功效的透明礦物防曬乳及防曬棒。

同場加映：淡香防曬霜

日系防曬品牌Excel今季推出了兩款帶有茶香與柑橘香的防曬霜Protective UV Essence。防曬係數為SPF50 PA++++，能有效保護皮膚免受紫外線傷害，全身都可使用，也可用作面部底妝。防曬霜內含美容液精華，輕輕一抹質感非常舒適，即使與其他底妝融合亦不會產生黏膩感。