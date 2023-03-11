攻歌影兩路求突破　Jer帶領MIRROR頌鉢走出框框

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer），早前推出了本年度首隻單飛作品《從零開始的新世界》，希望藉着作品與樂迷分享愛與快樂的感覺和擺脫沉鬱，他更首次參與作曲，與Herman＠The Hertz只花了2小時便將旋律寫好。Jer指要將自己內心的想法表達出來，由自己寫是最直接，更笑言是一次成就解鎖，又透露下首作品同樣出自他手筆，會走Band Sound風格。

而喜愛看電影的他，亦不時從中發掘靈感：「新歌就係喺《阿凡達》攞靈感，為咗喺MV呈現個感覺，今次喺選角同化妝方面我都畀咗好多意見，感激有一班好Crazy嘅製作團隊，用一個星期就打造出有《愛麗絲夢遊仙境》、《獅子王》感覺嘅布景。（係你製作費最高嘅作品？）Top 3啦，最高紀錄係《人類群星閃耀時》。」他指因為很欣賞米高積遜帶住一群小朋友唱歌的感覺，所以MV中特意安排了一幕與小朋友共舞，小演員亦是由他和老師一起揀選，笑言和小朋友相處並非像想像中困難。

談到隊友江𤒹生（Anson Kong）選擇向演戲發展，問到剛開始涉足電影演出的Jer音樂與演戲間如何取捨？他說：「音樂一直係我主線，但都好開心可以喺金像獎提名新演員，我鍾意睇戲同演戲，我相信自己兼顧到，可能我比較貪玩。」對於有指他是MIRROR中的「心靈雞湯」，早前被捕捉到聚首時一直逗姜濤開心的他更被粉絲大讚窩心，Jer坦言這行頭壓力很大，希望能替大家消除壓力和踢走煩惱，期望能找個地方帶隊友一起頌鉢作心靈治療：「其實由《全民造星》開始，有啲隊友會被框住咗，好想令大家知道其實我哋係有好多方面，既然係真人騷出身，應該做番自己先係令大家最開心！（邊個最叻做自己？）我覺得係我同Edan（呂爵安），大家睇到我哋平時個醜樣表情就知，哈哈！」他笑言若他朝能替大家做心靈治療，收入應該會相當不俗。

Credit：

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

化妝：Rainbow Chung＆Yumi Cheung＠Annie G. Chan Makeup Centre

造型：Issey Miyake, BOTH

場地：HERE Studio