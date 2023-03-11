茶葉有不同的營養，不同種類的茶湯，溫度、氣息、味道等都各有特色，做到攰來一口茶湯，提神醒腦，又或是吃下午茶或甜品時來點茶配搭，清新解膩，部分餐廳更以茶入饌，打造新款菜式和甜點等，讓你隨時都可以品味茶香。

多元茗茶體驗

不同國家的茶葉，風味都有別。Fortnum & Mason在今個3月指定日子推出1小時的茗茶體驗之旅，到時會有專業茶藝師帶參加者品味世界經典茗茶系列，茶藝師可按參加者喜好推介茶湯，如醇厚宜人的翡翠烏龍、濃郁的大吉嶺、散發花香的Rose Pouchong Tea、回甘的Matcha Ceremonial Green Tea Powder 和清爽順滑的橙黃白毫茶等。品茶時可從中了解各地茶歷史文化、技巧和風味等，完成後各位會獲茗茶餅乾套裝。餐廳181 Fortnum & Mason則推出以茶入饌的菜式和雞尾酒，意式薄片生牛肉加帶煙熏味的茶湯配搭，配法式煙熏酸忌廉，煙熏味香濃。Study In Pink以含玫瑰和茴香茶湯配香檳，作餐前酒最好不過。以經典Penicillin變奏的Tribute，選用松木煙熏味的Lapsang Souchong和蜂蜜調味，味道平衡，ALBA – HK由黑松露苦艾酒和意大利香艾酒作基底，再加Jasmine Dragon Pearls Green Tea，滲出淡淡茉莉香，讓大家沉醉於茶和酒之間。

櫻香綻放

初春到來，繁花盛放，這個時候很多人喜歡賞櫻。Tea WG近日推出春季期間限定2023永恒之櫻茶，慶祝春天來臨。這款茶以綠茶加車厘子和櫻花調配，清新優雅，配上雪紅色加櫻花花紋設計的茶罐，春日氣息濃厚。同時間，品牌推出永恒之櫻茶茶香馬卡龍，滑溜朱古力夾心滲出綠茶和花香的氣息，清香甜美。於3月20日至23日，到品牌店選購茶香馬卡龍6件或12件，可享買一送一優惠。

和洋茶食

透過食物配茶湯，可以進一步感受各種風味，Simply Pleasure 於即日至4月30日推出春色‧和洋茶色配二人御膳晚餐，客人先品嘗甲羅燒伴小漢堡、鯛魚片伴蔬菜高湯果凍．甜豌豆炊飯．味噌湯，主菜有3選2，澳洲100日穀飼牛肉眼扒伴自家製烏龍茶鹽，配富煙熏香的正山小種，感覺剛好。煎焗澳洲豬鞍架伴自家製紅茶鹽，建議配玫瑰橙香紅茶，至於汁燒挪威三文魚柳日本帶子伴自家製抹茶鹽，配蜜桃薑煎茶，保留清新感覺。惠顧此晚餐的客人，可享現貨原個蛋糕85折及免切餅費。

專家指導

一杯靚茶，都要識得品味，才能了解箇中滋味。銅鑼灣Glassbelly剛轉型成高級茶室，內裏有大量珍貴的茶葉，配合古董及手工訂製茶具，不單可以歎一杯靚茶，還有專家為你講解。在3月的指定日子，茶室舉行90分鐘超級味覺達人工作坊，參加者可以透過科學方法，進行味蕾數目測試，檢測是否擁有味覺達人的觸覺。之後會進行天堂VS地獄普洱茶體驗，教你掌握分辨靚茶的技巧，最後以極品烏龍配栗子蛋糕作Tea Pairing，感受極致的茶湯風味，每位參加者可獲1本評茶筆記，讓你長知識。