AI真係搶到漫畫家與作家飯碗？

近來人工智能Artificial Intelligence（下稱AI）如聊天機械人ChatGPT等成為城中熱話，由AI工具所「生成」的正妹人像更因為超級擬真而天天在網絡洗版，一時之間令大眾不禁意識到︰「AI幾時會搶走我飯碗？」今次就找來漫畫家林祥焜（長棍）及作家黃獎一起探討這個問題，看看AI這個「潘朵拉盒子」打開後是改變人類的生活，還是令部分人再無工開！

咒語畫成 成品千變萬化

AI繪圖原理是通過深度神經網絡技術，根據數據生成一張圖片。用戶毋須美術根底，只要在免費的AI繪畫平台輸入關鍵字（或俗稱「咒語」），它就會在1分鐘內隨機畫出多幅相應作品，由抽象到寫真主義都可以。以畫人像為例，只要關鍵字夠詳細，五官、表情、肌膚、動作、背景甚至光源都幾可弄真。擅長畫美少女的長棍看過部分作品，不禁驚嘆︰「坦白講，好勁好真實，完全捕捉到女人神韻，線條亦夠複雜；更恐怖是它模仿到真人畫家的筆風，畫出來的作品千變萬化。」

欠缺質感 畫家難被取代

由AI畫出來的圖像擬幻似真，畫家將來豈不失業？長棍表示︰「佢係靚，但做唔到手畫那種質感，如炭筆的力度，油彩的凹凸感等等，抽像點說即是無溫度。藝術品是藝術家與他人的溝通媒介，背後蘊含他們的故事與感受。AI缺乏人性，難以從人類角度理解和描繪事物，睇完唔會有共鳴！不過我相信AI會加速部分畫家被淘汱，尤其是轉用繪圖板或iPad畫畫的一群。他們被科技縱壞，忘記了在真筆真紙上如何繪畫，始終我們每一筆每條線都是功力。」長棍補充，與其怕被取代，不如畫出更多原創作品與AI角力。

AI繪畫平台推介

Stable Diffusion

完全免費的開源軟體，提供下載版及網頁版，輸入文字便得出4張畫作。支援以文字或圖片換算成影像，並可透過參數或模型改變成像風格。雖然容易上手，但不諳「咒語」難以生成出色作品，較適合高階用戶。

Midjourney

此工具需在Discord頻道上執行，一分鐘左右就能生成4張畫作，並容許調校尺寸及畫質。它的優點是成品比其他平台更具藝術性，而且製作過程中可看到其他用戶的作品，從而互相參考學習。

Dream by WOMBO

2022年度Android平台全球地區年度最佳應用程式，兼備iOS版本。此程式目前已經產生超過1,000萬張圖片，內建風格相當多樣，仲設有關鍵字提示功能。

寫文合格 趕絕網絡寫手

提到AI不能不提近期當紅炸子雞ChatGPT，這個由人工智能研究實驗室OpenAI所開發的聊天機械人，可以計數、翻譯、撰寫程式、解答醫學問題甚至寫作，而且答案均是秒速回覆兼具人性化一面。香港作家黃獎玩過後表示︰「睇完嘩咗一聲，係寫得唔錯，不過有點官腔，若我是中文老師會評它合格，但不會高分，較適合用來寫如食譜、通告、新聞稿等技術性文章。」

黃獎指AI寫作欠缺創意趣味，小說是無中生有，常見手法如伏筆、故弄玄虛等都不容易被取代，更遑論有些創意屬神來之筆。「它可取代一些灌水文，或重量不重質的網絡寫手，AI若未能傳達感情其實連散文也寫不到。然而就如當年相機令不同派系的印象派畫家出現，AI讓人類節省寫官樣文章的時間，反而令大家寫作更有動力。」

專家分析 香港應用如石器時代

對於AI能否取代人類，香港科學園科培網絡榮譽會長Kenneth Chau認為這個問題言之過早，「雖然未來大多數工作有被AI取代的可能，例如客服專線、無人車等，但對一間公司來說，可以擁有AI，但不能由下至上全都是AI，企業管理、商業決策、政策擬定等工種AI只能拿來輔助。未來AI或許會取代某些工作，但同時也創造出新的職缺，是危機也是轉機。」

至於AI技術在港發展情況，他指香港對於AI的運用恍於石器時代，「香港於全球人工智能指數之表現，在62個地方排至第20名。新加坡鼓勵大學運用AI工具篇寫論文，支持公務員使用ChatGPT草擬文件。香港則反其道而行，大學生禁止在課堂使用AI工具，用來寫論文更當抄襲，這些行為只會令本地AI發展更為緩慢！」