直播帶貨好生意　陳敏之苦練國語竟然冇用

藝人陳敏之以大使身份出席專業女性活動，她對專業女性之名不敢當，覺得現今女性很犀利，有多個身份，她就既要照顧小朋友、又要經營自己品牌生意、演藝工作外、又同時是人妻和女兒，自信在老公心目中值很高分，因為自己為屋企付出很多。

早前她與陳豪做直播帶貨，6小時內狂吸金約港幣2,645萬元，她笑稱全靠有陳豪助陣，粉絲因好耐無見他們，反應熱烈：「平時我都鍾意同人分享，覺得直播呢個工種好啱自己。」而本身是超級購物狂，帶貨期間不忙叫經理人代購買貨。問到下次會否想拍好友黎諾懿做新拍檔？她覺得由觀眾決定：「都好，觀眾都鍾意佢嘅廣普，開心嘅，不過我驚掛住同佢打罵，唔記得賣嘢。我之前苦練國語，但佢哋鍾意聽我講廣東話，覺得有親切感，叫我講廣東話，好開心。」

而今年1月嫁人榮升人妻的鄺美璇（Maisie）亦有出席，帶點幸福肥，她透露剛與老公到新西蘭度蜜月吃多了。談到新婚生活，表示十分滿足，開心能找到一個互相支持彼此的另一半，疫情緩和得以順利舉行婚禮十分感恩，她稱給老公滿分100分，最開心是老公明白她與家人關係良好，經常會與她父母和胞姐見面飯敍，自信自己在老公心目中應超越100分，老公隻身從美國來港創業，她給予對方家的感覺，下周將陪老公到美國出席姑仔的婚禮。