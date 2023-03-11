劉穎鏇為操肌飲糊狀雞肉　同劉佩玥鬥騷腿！

藝人劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥（Moon）今日（11日）於無綫熱播劇《隱形戰隊》內經常性感現身，成功引起網民熱話。二人今午現身宣傳活動時齊騷長腿，且不忘互笠高帽，指有留意對方演出，Moon打趣說：「你昨晚比堅尼出水芙蓉Look引起暴動。」Tiffany回道：「你前幾日先暴動完喎。」

Tiffany指日前劇情交代Moon跳上容天佑「重要部位」一幕！Moon說：「呢幕戲好似好有趣，但拍攝時其實好緊張，因為天佑完全冇做保護功夫，我稍有不慎就會出大意外，而我又唔係身手特別靈活嘅人，好彩最終有驚無險咋！」

Moon又讚Tiffany為操肌付出不少，可能只是幾秒鐘的鏡頭，已花去半年時間操練，且說：「佢食白烚雞胸，食到最尾唔能夠再食，都將雞胸肉打成糊狀照飲！」Tiffany承認說：「咁大個女真係冇做過咁多Gym。睇番嗰場戲又唔覺得尷尬，反而將焦點放咗喺肌肉線條上。（被讚最強Body2.0喎。）的確係比《超能使者》時更弗。」當問到稍後劇情會否比頭5集更性感，Moon即笑言：「如果10級係滿分，依家只係3、4級，大家要密切留意。」