馬國明婚期曝光　提早嗌湯洛雯做老婆

視帝馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇及林子善等，今午（11日）出席主演劇集《隱形戰隊》宣傳活動。席間監製文偉鴻特意剪輯預告片，與在場粉絲分享，再次笑言馬國明是被天然呆擔誤的型男，馬國明則自爆接獲舊同學電話追問有關兩位女拍檔「雙劉」的事情。玩「爆波遊戲」時，劉佩玥重演騎上馬國明身上的一幕，而林子善講述拍攝事宜時，突然感性落下男兒淚！

受訪時馬國明談到今次「史無前例」化身型男，他亦老實不客氣表示：「我都覺得自己幾型，劇集播出後真係好多舊同學搵我。（日後拍多啲動作片？）我真係唔介意，做咗咁多年呢行，都想搵啲變化，帶多啲新鮮感畀觀眾。」

談到未婚妻湯洛雯早前到日本旅行，馬國明說：「佢有朋友結婚，成班女仔一齊去旅行，已經返咗嚟嘞，晚晚喺屋企陪我睇劇，佢都讚我有型，平時我喺屋企比較隨意嘛，難得見到個老公咁有型。（已經叫老公？）有時喺屋企我都叫佢做老婆。」對於二人婚期，馬國明坦言：「真係要問佢，我聽日就開《NEWS新聞女王》嘞，坦白講我梗係想同佢組織家庭，但我拍過咁多結婚戲，對婚禮已經冇咁多憧憬，淨係想交出一個佢滿意及喜歡嘅婚禮，圓佢嘅心願。（點都拍完新劇先結婚？）呢個一定係！」

提到陳展鵬客串演出《隱》劇，特意「還人情」給馬國明，馬國明說：「當年佢喺TVB第一次以男主角身份拍《真相》，我係客串演奸角，估唔到佢記到依家，其實我都好鍾意嗰個角色嘅。展鵬都係一個我好欣賞嘅演員，今次佢個角色好特別，相信一出場會令觀眾嘩一聲！」