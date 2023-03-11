陳百強逝世30周年　張敬軒懷念：音樂品味受佢影響

已故巨星陳百強（Danny)今年逝世30周年，近200名Danny粉絲在尖沙嘴為偶像舉行了一個《Never Say Goodbye 紀念音享會2023》，Danny的家姐和兄長出席外，還有歌手賈思樂、音樂人鮑比達、林慕德和鄭國江等現身，不在港的張敬軒特別錄製一條片，表示對Danny的懷念，每次行過地鐵，就想起《幾分鐘的約會》這首歌，他會唱Danny的歌，和繼續愛錫他以作懷念，Danny無論音樂的品味及喜好都影響他，「聽前輩講佢好鍾意靚嘢，自己都好鍾意靚傢俬。」

賈思樂專程由美國返港出席，相當有心，自言處於半退休，之前一直留在美國陪伴家姐，稱家姐年紀也不少，提到今次原來是他首次出席Danny有關的紀念活動，他比Danny早幾年入行，由於Danny入行以唱歌為主，賈思樂就主力做電視，故較少機會合作，最深刻印做音樂節目《樂在其中》時，邀請到Danny做嘉賓，自此變得相熟，他爆以前試過跟Danny一同落Disco，「佢一落舞池就勁舞，好有表演欲，舞跳得唔錯。」又表示對Danny的衣着品味欣賞。賈思樂覺得Danny至今仍有這麼多人愛錫他，十分難得，「呢班真係Die hard粉絲，30年來每年都搞活動，我好尊重佢哋，如果自己有日唔喺度，人哋仲會唔會記得我？」指Danny在天之靈，都會感到好開心。提到自己處於半退休狀態，他重申自己並非退休，在美國亦接了4個迷你騷，今次返港，他透露明年有意開騷。提到3年前因為社會事件，演唱會只演了一場便煞停，覺得獻欠了歌迷，準備在原地方文化中心重開演唱會。