宋芸樺廣東話冧粉絲　最掛住香港美食！

台灣女星宋芸樺（Vivian）為明天（12日）舉辦的《第十六屆亞洲電影大獎》擔任頒獎嘉賓，今日（11日）Vivian現身商場跟粉絲見面，她一出場就十分識做地以廣東話打招呼，她表示上次參加該電影大獎已是第十屆：「很珍惜今次機會，已經過了6年，很想念香港的粉絲，這是一個很棒的盛典。」司儀要求現場粉絲們向她推薦香港美食，有人推薦了叉燒飯、魚蛋燒賣及臭豆腐，她坦言很是想念：「我蠻想念叉燒飯、粥、腸粉、甜品及奶茶，但應該沒有時間，可能要請同事買回來。」其後她跟全場粉絲自拍，表現親民。

受訪時，她透露上次來港已經是2017年：「疫情後再來參加這個活動很期待，今次只逗留兩、三天，我也希望一個個去品嘗美食，但這幾天要忙訪問及電影大獎。（電影大獎當日最期待跟哪位見面？）我知道有很多優秀的電影作品，很期待明天。（選好衣服沒有？）已準備好，所以今天不敢吃太多，服裝造型將會跟我平日給大家的印象不一樣。」問到想跟香港哪位新生代演員合作？她稱有觀看電影《幻愛》，稱讚兩位主角劉俊謙及蔡思韵演得很好。

另外，談到工作計劃，她謂將有劇集及電影播出，提到好友柯震東早前拍戲時意外受傷，她表示看到相關報道後已即時慰問對方：「見他之前出來已康復得非常好，希望他早日恢復，他之後有作品推出，我都十分期待。」她指拍攝時發生意外有時無法避免，要靠專業團隊幫忙。