【Zac玩Zac食】災後重生　重建百年基業

2011年3月11日下午2時46分，日本東北地方外海三陸沖發生規模9級的大地震。宮城縣石卷市大範圍沿岸出現高約8.6米的大規模海嘯。

今日正值係震災發生後的12周年，12日前我正身處仙台，當地重建和支援道路的基礎建設已大致完成；震災地房屋的重建、城市復興亦已幾乎完成。如果只是抱着旅遊心態而不了解這一段傷痛歷史，你會發覺這裏是一片新規劃的美麗市鎮。

這次拜訪了創業於1871年、位於宮城縣名取市沿岸部閖上的酒藏，寶船浪之音釀造元(有)佐佐木酒造店。2011年3月11日因地震海嘯沖毀整個酒藏，但他們心沒有破碎，本着「佐佐木酒造不會停止釀造清酒，一定會在它的發源地上重生」的信念，決定要把百年基業重建。

2012年3月11日仙台荒町森見酒造借用設施和設備，他們在同市內陸找到一個像體育館的鐵皮工廠作為暫時的酒藏，地板由混凝土製成，排水面是平的，沒有凹槽，供水口徑是家用的，冬冷夏熱的環境中，一般人都認為唔可以創造出任何可以供人類食用的東西。但他們一家人以堅毅的意志排除萬難，對微生物、溫度、濕度和衞生控制進行精細處理，釀造出日本釀酒史上第一次在臨時倉庫中釀造的清酒，出售地震重建純米酒「閖」，除咗係故鄉「閖上」之意，亦取其於海嘯災難時，酒廠這一片地方門內門外全是水！

歷時七年多的災區道路環境清理及基建重組，在釀造史無前例的環境中，得到各方的支援，得以一直釀酒到2019年4月。2019年10月1日他們終於在創業的原地點，重新開啟了暌違8年6個月21天的「寶船浪之音」釀造。

Profile：Zacky Sun

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