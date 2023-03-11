羅霖演闊太尖酸刻薄　黎燕珊層次感演出同獲讚賞

兩位前亞姐冠軍黎燕珊以及羅霖（Candy）於劇集《廉政狙擊》中，演技多變，在戲中飾闊太的羅霖，一場與黃智雯講數的戲份，演出到位，面目猙獰、皮笑肉不笑，再加上尖酸刻薄的對白，以及黃智雯滿眼的淚水與委屈，整場戲相當有壓迫感，獲得不少網友正評，Candy亦第一時間感謝公司及樂易玲讓她嘗試如此有發揮角色，首次飾演奸角的她，坦言接到角色一刻確實有點擔心「出街畀人鬧」，Candy說：「後來諗深一層做演員就係要接受唔同嘅挑戰，所以就欣然接受同努力去揣摩。」談到事前準備功夫，Candy指開拍前看了不少「尖酸刻薄」角色的演繹方法，並因而構思出一套屬於該角色的刻薄：「我覺得所謂上流社會，佢哋嗰種尖酸刻薄係帶住恥笑同嘲諷，同埋要有氣場。」

除了演技，Candy的「逆齡」肌膚亦令網民驚嘆不已，談到護膚心得，Candy透露全年凍水洗臉是重點：「我一年四季都用凍水洗面，凍水洗面會收細毛孔，如果用太熱嘅水會令到毛孔擴張，容易引起過敏。」至於如何維持美好身段，Candy竟驚爆並沒有向澱粉質Say No：「我會少食多餐，每餐食六成飽，每日可以食3、4餐，因為我鍾意食澱粉質，我就會食少啲肉，因為如果兩者同時食就容易肥。另外我每日會做10至15分鐘嘅運動，我比較喜歡伸展運動同瑜伽。」在劇中造型多變亮麗的她，還透露原來所有手袋及鞋子都是私伙，為配合角色相當落力。

劇集另一個高潮位，黎燕珊與胡定欣母女相認，黎燕珊有層次的演出亦獲讚，談到今次角色造型，黎燕珊透露是刻意化老了自己：「因為劇入面啲仔女都已經長大成人，我必需要喺外形上配合番，擺低自己再化老啲先似佢哋媽咪。」並坦言很開心網民受落：「大家話平時我好亮麗，今次見我咁大犧牲，都話欣賞我嘅專業，好多謝大家。呢套劇內地開播時，網民話劇入面有10位演員演得好，我當時係排第四，好開心網民咁喜歡。」談到與定欣的合作，黎燕珊坦言「簡直係享受」：「因為大家都好重視合作嘅緣分，同演得好投入。依家每逢見到定欣，我哋都會用媽咪同阿女稱呼大家。」