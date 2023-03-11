林明禎唔知同姜濤鄰居　拎到香港身份證先買樓

馬來西亞的女神林明禎今日（11日）以「年青大使」身份現身《第十六屆亞洲電影大獎》活動，她表示已準備好明天頒獎禮的戰衣，問到是否很性感？她笑言：「我想好性感，但我唔知道個尺度對大家來講係去到邊，呢個尺度係我冇試過嘅。（會露邊度？ ）聽日大家就知道，要先賣關子。」講到明天頒獎禮男神雲集，問她想跟哪位合照，她貪心地說：「全部，我準備好相機，機會難得，我係年青大使，我會把握機會，睇到邊個就同邊個合照。」她稱期待跟導演張藝謀、是枝裕和及女星湯唯見面。

談到香港新居，她透露仍是設計階段，問到是租還是購買？她坦言：「租，邊有錢買，香港啲樓咁貴，而且我冇香港身份證，要畀好多税，好唔抵，等我有香港身份證先買。（幾時有身份證？）愈來愈接近。（網友話你同姜濤做鄰居。）我真係唔知。（你有冇見過姜濤？）我仲未入住，設計師好犀利，佢叫我唔使上去睇裝修，等裝修好先睇有個驚喜。（花幾錢裝修？）設計師未報價畀我，我對呢方面冇概念，設計都係以簡單白色為主，睇落空間感大啲。」另外，她應廣告商之邀翻唱了一首廣東歌，過兩天便推出 ，她十分緊張：「我之前唱過王菀之一首歌，因為冇字幕，啲人以為我唱緊泰文歌，希望今次就算冇字幕，大家都聽得明。」