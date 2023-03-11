大和田南那　愈戰愈勇喜弄球

大和田南那雖然年紀輕輕，但係已經出道咗10年喇！（互聯網）

日本寫真界每年都有好多新人湧現，所以寫真女優能夠演出10年，確實係唔容易。大和田南那雖然年紀輕輕，但已經出咗道10年，除咗星味日見濃烈，身材仲愈來愈正添！

清麗健美

唔少寫真女優都將寫真界當成踏腳石，利用自己好身段拍攝寫真成名之後，就會轉戰影視界拍劇同拍電影，到有番咁上下成績，就會同寫真界講拜拜，好似小倉優香、小池榮子、壇蜜就係咁喇。其實佢哋咁諗並冇問題，但係作多線發展一樣可以成功，好似大和田南那就係最佳人辦。

今年23歲嘅佢，氣質清麗脫俗，笑起上嚟更係甜美迷人，所以上年喺美國電影評論網站TC Candler獲選「全球百大美女」第88名。而那妹嘅身材亦相當吸引，勻稱之餘上圍亦有睇頭，勤做運動收身之後，身段更比以前纖巧而且肌肉結實，多添一份健美感。

系出名門

南那可以稱得上系出名門，因為佢喺2013年成功投考入超人氣大型美少女團體AKB48，由於甜美可人又有活力，所以上位相當快，加入團體翌年更獲挑選去拍電視劇《水手服喪屍》，而其他影視作品亦相當多，包括劇集《富津接連殺人事件》等。

另外，佢亦同其他師姐一樣拍埋寫真賣弄青春肉體，更加被稱為磯山沙也加接班人添！唔經唔覺，今年已經係南那出道嘅10周年，那妹表示自己冇諗過會喺藝能界做咗咁耐，未來將會繼續努力作多方面發展。最近佢就忙於演出舞台劇，當中佢會表演玩波波，不過唔係自己嗰對，而係玩棒球，因為套劇以棒球為主題囉。

大和田南那工作忙碌，呢頭拍完寫真，轉頭又去做舞台劇，如果想緊貼佢嘅最近動態，就要睇實佢個社交網喇！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-24-34