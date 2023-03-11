泰國巨乳網紅Kanchana Mingsaard被封為「花心女」，並非係指佢唔專一，其實係稱讚佢擁有一顆愛花嘅心。（互聯網）

美女總係同花扯上關係，稱讚女仔生得靚，會形容佢貌美如花，只係有人卻用「花心」嚟形容呢位泰國索女Kanchana Mingsaard，不過並唔係話佢唔夠專一，而係指佢擁有一顆愛惜花花嘅心咋！

受家人薰陶

靚仔靚女係咪都一定花心呢？有人認為佢哋桃花旺盛，自然吸引好多異性埋身，所以有理由相信佢哋喺感情上比較唔專一。而泰國巨乳網紅Kanchana Mingsaard就被封為「花心女」，不過所講嘅花心，並唔係指佢一腳踏幾船，搵多幾個男友慢慢揀，其實係稱讚佢擁有一顆愛花嘅心。

點解佢咁鍾意花呢？咁就要從佢細個時開始講起。喺泰國巴蜀府出生嘅佢，父母都好鍾意種花，亦教導佢要愛惜每一朵花，自小受家人薰陶下，令佢漸漸成為愛花之人，時至今日，佢屋企唔單止種植好多唔同品種嘅花，仲更愛插花添！

胸大有腦

作為性感女網紅嘅Kanchana ，最為吸睛嘅地方，莫過於心口對激凸雙峰。雖然俗語有話波大冇腦，但絕對唔適合套用喺佢身上，原因係佢擁有法律學士學位之餘，更曾經喺律師行工作。不過早喺大學時期兼職做模特兒嘅佢，卻更愛模特兒自由自在嘅工作，故此佢冇做到律師，而係選擇投身模特兒界。

憑住激凸巨乳，令佢事業發展順利，更獲得相當高嘅人氣，及後佢開始經營社交帳號分享火辣嘅性感寫真，只係短短一年時間，便成為吸納超過1萬3千粉絲，未來發展值得期待。

擁有前凸後趷身材嘅Kanchana Mingsaard，喺社交平台上分享嘅寫真照確係超吸睛，展露巨乳及事業線可謂指定動作，嗰種誘惑真係隔住個芒都感受到呀！

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：36G-25-36