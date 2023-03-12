王菲閃破「分訊」　做跟得女友陪霆鋒返港玩足5日

樂壇天后王菲與謝霆鋒昨日無預警下閃爆網絡，於北京機場激罕合體，重演23年前的「世紀拖手」，十指緊扣派「蜜糖」，以行動粉碎分手傳聞。據知王菲今次主力陪霆鋒返港工作，逗留4至5天再孖住返北京，「鋒菲」復合9年後似乎愛得更激烈！

去年11月，網上流傳王菲掩面衝出餐廳疑痛哭的照片，惹來與霆鋒再度分手之說。今年1月中開始，霆鋒不停在社交網分享在內地雲頂滑雪場的花式滑雪相及短片，有細心網民發現其護目鏡倒映出疑似王菲身影，只是一直未見真身，估計她做背後的「廿四孝女友」，低調做霆鋒的御用攝影師。

終於等到霆鋒個多月悠長假期結束，網民敲碗已久的「鋒菲」同框昨日終在北京機場上演！兩口子大方拖手現身離境大堂，雖然王菲年屆53歲，但衣着打扮依然少女，綁着孖辮仔，身穿深藍色外套，而霆鋒則一貫黑色衞衣配鴨舌帽。最難得是2人僅戴上口罩，未有以黑超遮面，沿途十指緊扣大方任影，未有迴避鏡頭，以行動證明「分訊」實屬流料。

Chok住插袋難掩怕醜

現場所見，王菲雙眼流露神采，一手揸住機票，一手拖住霆鋒大步走，而霆鋒單手插袋，不改Chok爆本色，網民指他面露怕醜表情，完全是複製23年前兩人出席電影《花樣年華》慶功宴後，牽手宣布戀情的經典一幕！行到閘口前，2人才捨得放開手，霆鋒先讓女友入閘，從向王菲伸手的小動作可見，他想護住女友免被撞親，盡顯暖男本色！不少網民指「鋒菲戀」令人相信愛情：「直接打臉那些有事沒事說人家分手的人」、「這樣大大方方挺好的，祝福」、「娛樂圈如此多誘惑，兩個人都不再年輕了，還能兜兜轉轉走到一起實屬難得，不為功利，是真愛了」。

上機後，有網民拍得「鋒菲」在機艙內的情況，脫掉外套的王菲乖乖跟在霆鋒身後，繼續無懼眾人目光。據知2人抵港後，行特別通道離開赤鱲角機場，再返回霆鋒寓所。近年主力內地發展的霆鋒，此行是出席即將舉行的「香港國際影視展」，為有份參演的英皇電影《海關戰線》宣傳，大約逗留4至5日再返回北京拍廣告；至於王菲的任務是做「跟得女友」，陪霆鋒內地、香港兩邊飛。

王菲暗藏戀愛日誌

王菲與霆鋒這對「姊弟戀」23年前公開後，承受沉重輿論壓力，一度分手並各自結婚生小朋友，不過先後離婚，再於9年前世紀復合，自此便愛得低調，但其實王菲在愛中亦有一顆少女心，被發現在私人社交帳號中頻頻放閃。

該帳號現時有1,419則貼文，當中不乏2人的拍拖點滴，除溫馨敷面膜外，又孭住背囊外出拍拖，其中一張相見王菲翹住霆鋒臂彎，而霆鋒則深情望着她，又雙雙在建築物外好奇地望入窗內，行徑與一般小情侶無異。