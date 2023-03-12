【是日通勝】

農曆二月廿一

癸卯年 乙卯月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：開倉、裁衣、訂婚

忌：遠行、動土、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：8、14、26

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢平穩，但處理錢銀問題必須提高警覺。

金牛座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙子座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

巨蟹座：被霉運纏身，但只要沒做虧心事就不用怕。

獅子座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

處女座：財運好到極，但不宜張揚，以免招人嫉妒。

天秤座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天蠍座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

人馬座：愛情運不錯，有心儀對象者不妨嘗試表白。

山羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

水瓶座：施比受更有福，幸運之神不會待薄好人的！

雙魚座：各方面的運勢都不錯，要學懂感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 人緣差

鼠：處事要多聽別人意見，切忌獨斷獨行。

牛：適合聯誼會友，可望留下美好的回憶。

虎：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

兔：財運差，花錢意欲強，小心入不敷支。

龍：桃花旺，感受到伴侶關懷，甜在心頭。

蛇：守時很重要，出席社交聚會切勿遲到。

馬：趁周日陪家人到郊外遊玩，身心皆受益。

羊：適合跟家人朋友共聚，可獲得幸福感。

猴：社交運強，易遇上志同道合的有緣人。

雞：神采飛揚，敢於抒發己見易獲得認同。

狗：腳踏實地，保持低調，得着比預期多。

豬：是日沖煞，人緣差，須糾正處世態度。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

入住二手房哪些物品不宜留？

很多朋友買房子時會選擇二手房，這類房通常會有原主人留下的東西，部分買家為了節省開支會直接用這些東西，但其實有些物品並不適宜留下來用。

1.門鎖

門鎖是家庭的第一道屏障，重要性不言而喻。二手房的門鎖多為原主人留下，如果入住不及時更換，原主人和中介很有可能還留着住宅的鑰匙，存在很大的安全隱患；其次舊鎖不及時更換，對家宅的運勢有一定影響。

2.睡床

睡床是家人休息和睡眠的地方，舊睡床沾染着舊主人或前租客的氣息，其中夾雜着穢氣、髒氣和病菌，若貪圖方便不更換的話，容易對屋主的皮膚和呼吸道帶來不利影響。

3.馬桶

馬桶是最容易留存病菌的物品，購買二手房時建議更換馬桶，至少換個馬桶蓋是有必要的。在風水學上，馬桶是衞生間晦氣的主要來源，亦是小人或壞運氣的藏身之地，所以要及時更換。

4.廚具

廚具的風水能對家人的整體運起到決定性作用，入住二手房的時候，千萬不能繼續使用，一方面不知道原主人是否有身體上的問題，不利於健康，另一方面會影響家人的事業運勢。