趙麗穎孖舊拍檔換戰場　劇后降呢淪影壇阿二

內地女星趙麗穎在內地堪稱劇后，參演劇集總播放量逾千億，無人能及，惟近日她被指在新片《虎狼之路》中排名第二，由內地實力派演員肖央擔正。趙麗穎由劇后降呢淪為「阿二」，立刻引起熱議，更有人批趙麗穎在影壇零代表作，惟有紆尊降貴。

最近趙麗穎和肖央正趕拍內地新片《虎狼之路》，據知電影主題是打擊拐帶罪行，而之前趙麗穎開工時被拍得造型樸素，幾乎素顏。近日網上流傳《虎》片的通告單，發現單上飾「崔大路」的肖央排在首位即一番位置，飾「李紅櫻」的趙麗穎則淪為二番，變做「阿二」。

該通告單引發熱議，因趙麗穎的名氣及號召力無疑在肖央之上，頂着「流量女王」之名的她，所主演的劇集包括《花千骨》、《楚喬傳》，甚至近年的《幸福到萬家》及《風吹半夏》等，無論口碑及播放量都相當驚人，而總播放量更早已逾千億，扛劇力超強，而之前她和肖央合演的劇集《誰是兇手》中，肖央只是配角。

被批影壇上冇代表作

網上流傳的《虎》劇通告單引起熱話，相關熱搜題目的閱讀及討論次數逾2億，有人認為趙麗穎雖在劇界稱霸，肖央望塵莫及，但在影壇上趙麗穎欠缺代表作，反之肖央以實力派見稱。肖央曾演出賣座電影《唐人街探案》系列，並憑電影《誤殺》在金雞獎及華鼎獎入圍最佳男主角，故認為今次趙麗穎變「阿二」亦理所當然。另外，不少網民認為趙麗穎在《虎》片始終是主角，更讚她為了好劇本而不介意排位問題。