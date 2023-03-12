修杰楷首任製作人　老婆賈靜雯任背後軍師

台灣男星修杰楷近日以製作人姿態參與愛情劇集《此時此刻》，邀得王淨、宋芸樺、吳慷仁、林心如、林熙蕾、徐熙娣(小S)等演出之餘，作為太太的賈靜雯當然亦撐到底，爽快答應出演之餘，還幫忙出口術說服久未拍戲的小S「出山」，她現身記招時透露有次於楊祐寧家聚會，花了1個半小時和對方深入聊天：「因為她就是很焦慮，我就是讓她放心，要她不要擔心這麼多，多方面的讓她了解。」而「女神」林熙蕾亦答應演出一角，修杰楷笑指全靠好友林心如親自牽線促成，令其大為感動。

而賈靜雯與修杰楷首次以演員及製作人身份合作，感覺相當特別，再度挑戰職場女強人角色的她，與曾敬驊將發展「年下戀」，還有獻吻戲份，對此賈靜雯笑說：「老公沒有來探班，所以我比較放得開。」修杰楷則透露曾敬驊的小鮮肉角色，起初曾有幾個人選，但基於太熟落反而會產生尷尬，故特別安排二人還不是很熟的時候開拍，當中有場講述賈靜雯於上台演講，惟賈靜雯總是背不起來，讓修杰楷非常著急，賈靜雯聞言即喊冤說：「因為要背一些專有名詞，而且我生了三個小孩好嗎！」說罷修杰楷也不敢反駁，只笑一笑帶過話題，場面搞笑！