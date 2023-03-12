【心理測驗】釋破隱藏的愛情密語

人在他鄉，一條訊息即可揭示你心。（互聯網）

白色情人節3月14日將至，咁不如玩番個與愛情有關的心理測驗？自問在愛情中，你是強烈渴望被愛的哪一位嗎？日本有一個爆紅的心理測驗，只要一條訊息就可以看出你的情人屬性，令你更了解自己對愛情的需要，更易找到對的人。

【問題】

假設你去到一個陌生的城市，打算展開新生活，請問你的第一條訊息會傳送給以下哪一位？

A.爸爸

B.媽媽

C.愛人

D.朋友

【結果分析】

A.渴望被愛程度40%

在愛情之中，你不是一個太會黏人的人，更希望與愛人保持一個平等的關係，在心靈、精神上都是一個較獨立的人。不過亦偶爾會向對方提一個簡單的要求，讓對方感到被需要，其實這也是維繫感情的方法之一。

B.渴望被愛程度60%

其實骨子裏你是個善於撒嬌的人，只看你喜不喜歡、想不想做。這樣的你在愛情之中會希望對方按你的想法去走，但你不會直接的表達，而是會撒着嬌地要求，令對方不會感受到壓迫，是個戀愛高手。

C.渴望被愛程度80%

在愛情之中你非常黏人、愛撒嬌，會希望對方的付出多於自己。雖然這樣的你有時候很可愛，但亦要注意把握好任性的程度，不要做出太過分的行為令對方受不了，適時給彼此留一些空間，讓感情更長久。

D.渴望被愛程度20%

無論你本來的個性若何，在愛情中你不是一個習慣依靠的人，比起對方為你付出，你會先盡心盡力為對方着想。但要注意，愛情並不是單方面的事，只有一方在努力，會感到疲倦，有時不妨學習一下依賴、撒嬌、愛自己。