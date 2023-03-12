Deep V出擊　吳業坤撩合唱笑JW成日轉公司

歌手王灝兒（JW）與吳業坤為《博愛歡樂傳萬家》擔任表演嘉賓，JW以一襲紅色低V裙性感上陣，JW透露為拍攝新劇《痞子無間道》而把長髮剪短：「係劇中造型，本身安排咗個假髮畀我，我有試過，但如果四個月都要戴住假髮拍攝會好辛苦，所以就決定剪短。（剪嘅時有冇喊？）冇，好開心，我成世人都冇試過咁短，就算再短少少我都唔介意，依家整頭好方便，我仲快過同劇男演員。」而吳業坤自言也為新劇《News新聞女王》而把頭髮電曲：「我喺劇中係飾演新聞部嘅攝影師，都好大挑戰，我同王敏奕最多對手戲，好開心可以喺開拍前同劇組演員一齊食飯，大家互相了解吓，拍攝時唔會咁尷尬，因為阿佘（佘詩曼）話我哋喺劇中係同一個陪門同事，應該要好有默契，所以就安排呢次飯局，係第一次開工前食飯。」

吳業坤跟JW多年前曾經推出合唱歌，吳業坤表示想再一次合作：「因為我哋差不多時間開劇，希望大家6月拍完套劇，有時間合作，之前首歌係好深情，想下一首係比較Chill。」JW笑言之前兩人在不同公司，大家離離合合，沒有機會再一次合作，現時難得兩人同公司，吳業坤問對方：「你唔會咁快走吖嘛？」JW笑言：「我唔會，都係睇你。」