Hailey Bieber中風一周年拍片剖白　發現先天缺憾後鬆一口氣

加拿大天王Justin Bieber的美國女模妻子Hailey Bieber周五（10日）於社交網站分享即時動態，剖白經歷一年前中風的感受：「我冇諗到我輕度中風後，診斷到有卵圓孔未閉（patent foramen ovale、簡稱PFO），已經過咗一年。因為係呢個改變人生事件嘅一周年，我想分享我所有認識PFO嘅資訊，同埋分享捐款方式。」她形容PFO是最常見的先天心臟缺憾，左右心房未有像正常人般隔開。

Hailey指當初入院前，曾感到右臂有種古怪感覺，以及手指頭麻痺。老公Justin不斷問她是否有不妥，她卻右邊臉下垂，無法說話。由於她非常緊張，令到情況更為惡化，但當她被送到急症室時其實已經差不多回復正常。醫生替她檢驗時，發現她患有PFO，其後為她動手術關閉心房的孔洞。她表示：「我最大感受係，能夠知道發生咩事令我真係鬆一口氣，我哋成功關閉返個窿，我可以放低呢個咁恐怖嘅經歷，繼續生活落去。」

另外，她亦上載度假時在海邊穿上比堅尼拍攝的照片，大晒傲人身材，留言表示：「我準備好迎接夏天啦。」