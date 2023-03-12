Tyson Yoshi半裸開騷激戰周湯豪　DABABY即場派錢

歌手Tyson Yoshi、周湯豪及DABABY昨晚（11日）假亞洲博覽館舉行音樂會。幾位歌手化身壞男孩演出，搞到全場粉絲起哄。Tyson Yoshi先以銀褸配白底衫率先登場，愈唱愈hot的他期後主動除下外套，露出麒麟臂及胸肌激凸，台下即有粉絲大叫「除衫」，他笑答：「等陣先。」又即場表演「雜耍」，拋直立樽毫無失手，此時他突然爆粗謂：「你哋有冇啲朋友講好X悶嘅地獄笑話⋯ 如果去咗天堂冇friend咪好x悶？」唱到尾段Tyson主動脫掉上衣，赤裸上身露馬甲線及腹肌，他再向台下爆粗：「You are fxxxing crazy！」令全場尖叫。

出道12年的台灣歌手周湯豪出場時，表示自己首次正式在香港登場，約半小時的演出，不斷向台下粉絲「獻媚」：「識我嘅，有冇掛住我？I love u ！今晚在此演出很榮幸，去年我終於在小巨蛋開騷，當然希望來港開演唱會。大家有社交平台嗎？加我做朋友可以嗎？相信今晚交了很多新朋友，但有人（指歌迷）認識我餘年了，多謝大家。」他又主動衝落台與樂迷打成一遍，最後又拿出手機向台下拍攝。

另外，黑人歌手DABABY則攜同多位金髮短褲熱女郎演出，同樣多次主動衝落台與粉絲近距離接觸，又叫粉絲亮着手機燈，讓他看「美麗的香港」。期間他突然問台下有沒有人今日生日，大批「壽星」主動上台玩遊戲，最後由一名女歌迷勝出，DABABY即掏出一叠現金給對方做獎勵。演出到尾聲時，他更突然扯爛自己的襯衫，赤裸上半身，竟有粉絲新手索取其「爛衫」，全場陷入瘋狂狀態！