ITZY港騷開鑼　狂派心心冧粉絲：真係真係愛你哋！

韓國女團ITZY昨晚(11日)起一連兩晚假亞洲國際博覽館5號及7號展館舉行演唱會,將與逾1萬名粉絲見面,是她們首次在香港開騷,昨晚的演出在晚上6時左右開始,成員出場後大嗌「Are you ready Hong Kong?」,之後一連唱出《In the morning》、《Sorry Not Sorry》及《SHOOT!》,炒熱現場氣氛。

5名成員之後逐一用廣東話跟大家打招呼,其中有娜一邊擺出心形手勢一邊用廣東話講「心心」,令粉絲High爆,她指一直很想來港跟大家見面,很掛念聽到大家的歡呼聲,禮志亦說:「我想見大家好耐啦。」又用廣東話說「多謝晒」。

她們除了唱出出道歌《DALLA DALLA》及《ICY》、《WANNABE》、《Not Shy》等人氣歌曲之外,又特別送上Solo演出,留真以型爆造型唱出美國性感天后Doja Cat的《Boss Bitch》,有娜則可愛演繹Conan Gray的《Conan Gray》,Lia唱出Taylor Swift的《Red》,彩鈴與禮志就分別演唱Ariana Grande的《bloodline》及Dua Lipa的《Hotter Than Hell》,其中有娜指在個人演出時特別緊張:「我行到邊大家都尖叫,令我好怕醜。」

而在Encore環節上,粉絲完成跳舞、唱歌及尖叫等任務後,ITZY便再次出場,唱出《DOMINO》及中文版《MIDZY》,彩鈴指因為想將她們的心底話好好地表達給大家,所以特別用中文唱《MIDZY》這首歌,有娜則用廣東話說:「真係真係愛你哋!」留真就指現場粉絲高舉手燈的場面就似香港夜景一樣美麗,對未能近距離與坐在後方的觀眾見面感到可惜:「我哋應該要生得高啲,下次我哋會努力去後面見大家。」她感謝一直支持她們的粉絲,並約定大家下次見面時也要健康幸福。

Lia指她們已來港幾天,見到有很多人支持她們,感受到大家真的等待了很久,令她很感動,禮志表示很快會再來港跟大家見面:「因為MIDZY(ITZY官方粉絲名)係我嘅!我哋好快會返嚟,約定!」最後她們一起大叫「心心」,並以歌曲《Boys like you》及《Nobody like you》為昨晚演出畫上句號。