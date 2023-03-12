先拔頭籌︱梁朝偉奪「亞洲電影貢獻榮譽大獎」

第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮今晚（12日）舉行，大會於昨晚（11日）深夜宣布，梁朝偉成為本屆「亞洲電影貢獻榮譽大獎」的得主，並會在今日出席頒獎禮領獎。出道40年的梁朝偉是享譽國際的華人演員，更獲多位名導給予高度評價，王家衛曾說過梁朝偉毋須語言，靠眼睛便能傳達一切；張藝謀說指梁朝偉非常具有代表性，他的作品標誌了一個時代；李安指梁朝偉是「天才演員」，導演或觀眾有他是一件很幸運的事情。

自言要跳出舒適圈作新嘗試的梁朝偉，去年更出演荷里活首部亞裔漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，漫威影業總裁奇雲費治（Kevin FEIGE）曾經說過梁朝偉很擅長把角色演繹得活靈活現，是當代最出色的演員之一。

亞洲電影大獎學院主席王英偉博士表示：「電影業於過去幾年因疫情幾乎進入停擺狀態，而2022至2023間是走出困境的重要時機，亦是亞洲電影大獎能夠完全實體舉行的一年；特此，學院今年創立此五年一度的榮譽獎項向那些富影響力及富時代塑造力的電影人致敬。梁朝偉不但是我們華語影壇的驕傲，其為亞洲影壇的貢獻更是有目共睹的。」

東京國際電影節主席安藤裕康也向梁朝偉表達了祝賀：「梁朝偉為亞洲各地的演員樹立了演藝標準。感激他為亞洲電影的貢獻，並希望梁朝偉能繼續投入電影事業，為亞洲電影帶來不一樣的精彩。」而釡山國際電影節主席李庸觀亦表示：「梁朝偉在亞洲電影界的地位是舉足輕重的。我們期望梁朝偉能繼續發揮其演藝魔力，聯繫中日韓電影與戲迷，把亞洲電影推廣之全球。」