人氣爆紅Cafe　假日放空之選

每逢假日，大家都愛上山下海，親親大自然，又或是揀一間主題Cafe輕鬆Hea番半日都唔錯。近日有新主題Cafe登場，無論是想欣賞無敵海景，感受大自然，或是支特自家偶像開設的人氣熱點都無問題，想打卡或放空，隨時都可以。

吃喝玩樂一條龍 天台榻榻米賞景

假日或天氣晴朗時，很多人喜歡踩單車入大埔，踩到攰最好抖一抖，近日該區亦有不少特色食店出現，最新一員是在大美督海邊開設的3層Cafe「放鬆Relax B&M」，地下是咖啡店，店內有各式各樣的貓貓和狗狗造型擺設，門外的露天花園座位歡迎帶毛孩一齊用餐，嬌小的狗店長「糖糖」會不時「巡視」穿梭，為客人帶來歡樂。主廚Allan Paul Balbin預備了多款西式餐點及輕食，品嘗清新的煙三魚或水牛芝士沙律後，主食可選擇經典的卡邦尼意粉，又或是香濃軟殼蟹或肉丸肉醬意大利粉，其他還有炸魚薯條、牛肉漢堡或全日早餐等選擇，甚至可以鋸扒，選擇都相當多。

吃過飯後，來到1樓的貓咪樂園小休，樓層可找到異國短毛貓多多，兩隻英國長毛貓Oscar和Latte，大家可坐在梳化上逗貓。傲嬌的多多愛隱藏在牆上小屋觀察大家，而Oscar和Latte不怕生，會主動和人親近，大家玩到攰可以在露台抖一抖，吹吹海風。

若然想鬆一鬆，可預約到二樓享受泰式按摩，內置有多張按摩床和椅子，由泰籍按摩師親自「操刀」，提供足部按摩、遠紅外線足部桑拿、泰式草球按摩、精油按摩或刮痧排毒按摩等，讓大家洗去一身疲憊。

走上天台，地上鋪上碎石，牆邊放置有多肉植物作飾，而近海一邊則設有日式榻榻米，面對無敵海景，是個打卡的絕佳位置。肚子餓了，可到地下Cafe點選炸薯條、炸魷魚圈等小食，或是不同口味的牛角包窩夫等作外賣拿上天台享用。呷一口咖啡，欣賞海天一色的日景甚至日落，氣氛超好！

鏡仔助樹木重生 推動本地藝術

香港寸金尺土，見樓多過見樹，想看到一大片林木，惟有出走郊外。Jer@MIRROR一向熱愛大自然，出道作品《物語系列》選用水、光和風三大自然元素為題，讓歌迷感受到滿滿生命力。早前他和朋友於啟德開設一間以自然元素作主題的「根 Root Cafe」，結合了《物語系列》和《重生系列》，以樹木的重生作主題。餐廳更與本地機構合作，將因被颱風吹塌的大樹收集再處理，變成店子門口的長櫈。走入店內更會發現一棵大樹，原來它是用800塊樹皮和樹枝打造，滿有生命力。

除了木元素外，Jer和兩位本地藝術家合作，將水和木元素結合，打造出一張啡中帶綠的樹脂深淵枱，配合光線，別具特色。大樹旁的一幅《風華 風景之一》畫作，融入成大樹周邊風景的一部分，大家於樹下休憩，猶如走入畫中，富有意境。1樓正進行裝修，計劃用作打造不同風格的瑜伽課堂《空》和藝術空間《土》，改善身心，又推動本土藝術發展。

食物方面，選擇相當多元化，早前Jer邀請粉絲率先試食，大多正面評價，菜單還有「Jer推介」的標籤，夠晒貼心。鹹點推介辣蒜香草烤雞，三黃雞以秘製醃料，配啤酒薯條和辣香草醬汁，香口惹味。厚切澳洲M9和牛吐司，肉嫩味濃。另一道卡邦尼意粉，選用日本蘭王蛋、意大利風乾煙肉和豬面頰肉入饌，鹹香軟滑。部分甜品以植物造型出現，外表看起來似海藻球的苔玉，入面是朱古力口味的慕絲、軟心和脆脆蛋糕。另一款的仙人掌，就吃到朱古力脆脆撻配榛子朱古力慕絲和焦糖醬，甜而不膩。