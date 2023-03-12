亞洲電影大獎︱王淨目睹曾敬驊咀自己「阿媽」

台灣女星王淨與曾敬驊出席《第十六屆亞洲電影大獎》前受訪，談到二人合作修杰楷首任製作人劇集《此時此刻》，曾敬驊更與賈靜雯大談姊弟戀，當中更有吻戲，坦言拍攝初期也很緊張，幸好賈靜雯給了很多安全感，向他分享經驗，以作安撫其情緒：「我吻戲方面沒有很多經驗。（修杰楷在場嗎？）還好拍的時候他不在場。」曾與賈靜雯於《瀑布》演母女的王淨，笑指看罷片花也不禁說：「你親我的媽媽耶！」

而近日公開戀情的王淨，被問到現時感情生活時？她笑說：「相信香港民眾唔會關心呢個事情，我的感情生活還好了。（同男友曹佑寧日本旅行拍了很多照片，但網民似乎彈男友拍攝技術麻麻！）那就要跟現場攝影大哥學習。（你覺得滿意嗎？）我滿不滿意不重要，最重要是拍得我今天很美！」至於將亮相頒獎禮紅地氈，王淨與敬驊同聲表示期待與日本名導是枝裕和見面。

憑韓國電影《孩子轉運站》於《第十六屆亞洲電影大獎》角逐「最佳導演」的日本名導是枝裕和接受傳媒訪問，獲悉頒獎禮成為不少藝人的頭號集郵對象，是枝裕和表示不知情，但也連聲說謝謝。問到想與那些亞洲演員合作？他說：「有很多，之前出席金馬獎時同桂綸鎂一齊上台頒獎，覺得佢好靚、好魅力，但暫時未有合作計劃。」更指10年前有計劃與不同地方的電影人合作，現時寄望盡快實現，但也要看看可有製作方邀請：「《孩》片都唔係當地電影公司搵我，係宋康昊想同我合作，最後完成呢件事。其實我對台灣有情義結，因為爸爸喺台灣出世，所以好想同台灣電影人合作。」

談到《孩》片與韓國演員合作感受？是枝裕和大讚今次每位參演演員均很專業：「依家韓國嘅拍攝模式比日本好，唔會長時間拍攝，一定有足夠休息時間。」對於近年有不少亞洲電影進軍奧斯卡，是枝裕和喜見此現象，更說：「我之前獲得奧斯卡提名，所以成為會員之一，可以投票。依家時代已經唔同，奧斯卡除咗美國電影，仲有好多唔同地方嘅電影參與，更多元化同國際化，呢個趨勢也愈來愈強，絕對係好事。」