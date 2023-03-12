春日養生　食菜苗最好

春天長出來的雲杉葉尖，其實是一款美味的食材。（互聯網）

春暖花開，除了賞花賞景，很多人會趁機食療養生，為身子打好基礎。青葱水嫩的蔬菜富有口感，而且含多種營養，菜苗更是近年廣受歡迎的健康食材，無論是做沙律、炒菜或伴醬汁，一樣好吃。

清香雲杉葉尖

在郊外或森林，經常會見到不同品種的杉樹，部分品種除了觀賞外，葉尖原來還可以入饌，說的是雲杉葉尖。雲杉主要分布於阿拉斯加東南部沿海，高約20米至60米，每逢春天，樹枝末端會長出幼嫩的雲杉葉尖（Spruce Tips），露出嫩綠的針形嫩葉，顏色翠綠，和平常的針形葉有明顯分別。雲杉葉尖質感柔軟、水分飽滿，入口帶脆脆的質感，散發柑橘香氣，又有點泥土、松木等氣息，含維他命A、C和鎂、磷、鉀等營養。

雲杉葉尖可用作做沙律、曲奇、薄餅和麵包等，也可以用配糖漿、醋或蒜頭等混合成醬汁，添加菜式風味。另外，亦有人會用來泡茶、浸酒，甚至用來炮製雪糕，相當多元化。

西蘭花苗非西蘭花

近年修長小巧的西蘭花苗大熱，它又名為長柄西蘭花，勿以為是西蘭花的幼苗，其實是西蘭花和芥蘭的混合品種，非十字花科屬蔬菜。蔬菜莖部長而幼身，質感軟嫩，味道有點似蘆筍，清甜爽脆。西蘭花苗屬低熱量高纖維品種，並含豐富蛋白質、鈣、鐵和鉀等。簡單烤焗後加調味已可食用，想豐富一點，加肉類炒煮又或是配芝士享用，同樣美味。