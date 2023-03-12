亞洲電影大獎︱Lucas Bravo恨與偶像梁朝偉見面圓夢

大熱美劇《Emily in Paris》男星Lucas Bravo現身《第十六屆亞洲電影大獎》前受訪，表示從小看梁朝偉的《花樣年華》長大，雖然至今已20年，但偉仔和片中女主角張曼玉一直是他的偶像：「知道梁朝偉有提名，所以好期待喺頒獎禮上可以同佢見面同交流。（想唔想拍港片？）之前一直專注喺美國同歐美拍戲，世界咁大，都期待可以喺亞洲有新嘅刺激同感受，香港係可以作為亞洲嘅起步點，我尋日嚟香港之後都喺街上散步咗3個小時，香港畀我嘅感覺好刺激同新鮮，創意係唔能夠停止，否則就會枯乾。」

談到有指《Emily in Paris》已完成第4季拍攝，Lucas表示該劇將於8月才開拍，由於與女主角Emily的感情發展，將隨新角色加盟而起變化，故著大家密切留意。而去年與荷里活影星George Clooney和Julia Roberts合作愛情喜劇《Ticket to Paradise》，Lucas表示：「能夠同兒時偶像同出名嘅演員合作，真係學到好多嘢，佢哋可以令到個工作環境同大家合作嘅人好舒服，雖然聽過唔好接觸偶像或者心目中嘅英雄，但係同佢哋合作之後，我覺得愈係巨星嘅就愈友善。」