張敬軒硬食李元元「加料」早餐：隨時肚屙！

歌手張敬軒主理的自家網上節目《軒公敲碗》第二季，最新一集找來李璨琛的女兒李元元（Lucy）任嘉賓，影片上架未夠24小時，迅即登上熱門影片第一位，節目中軒仔又跟Lucy聊天，當他表示要唱歌給Lucy聽時，Lucy呆呆說：「唔使啦。」當眾請軒仔「食檸檬」，非常爆笑。

當日軒仔為「Lucy一日託兒服務」設計了多項活動，包括化妝、襯衫、由Lucy親自為他設計的早餐、Bedtime Story及吹氣球，為了盡快跟Lucy混熟，一切由女孩子至愛的扮靚開始，雖然Lucy自備了指甲油及眼影，但亦嘗試用軒仔預備了玩具化妝套裝為她化妝，當他望到塗上綠色眼影的Lucy，他忍不住說：「我擔心你阿媽以為我虐待你。」

軒仔又為她準備了多條公主裙，見到Lucy挑選衣服時即大讚：「佢係好知道自己想要啲乜嘢，我覺得佢都幾成熟，同埋好有手尾，佢係自己會執番整齊啲嘢，呢啲真係好少見呀依家啲小朋友。」

當整早餐環節，台上擺滿各式各樣的食物，軒仔問Lucy會為他弄一個怎樣的早餐，Lucy即指着橡皮糖，隨後再加多一次橡皮糖，然後再把薯片、粟米、蛋全都混在一起，Lucy一邊興奮地「加料」，旁邊的軒仔邊搖着頭邊笑道：「我同早餐都係冇乜緣分。」當Lucy指着要加益力多及茄汁豆時，軒仔「眼都凸」說：「食完肚屙都似，你知唔知我一陣要食咗佢㗎？」Lucy點頭說：「特登。」軒仔大笑並邀請她一起吃，Lucy反應超快地拒絕：「唔使。」全場爆笑，最後他「畀面」瞇着眼吃了一口「Lucy早餐」，被讚勇氣可嘉。