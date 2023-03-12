亞洲電影大獎︱任時完成鄭裕玲追蹤第3人　齊名姜濤王嘉爾

《第十六屆亞洲電影大獎》今晚舉行，韓國男星任時完憑電影《緊急迫降》獲提名「最佳男配角」，講到提名感受時？他謙稱：「喺一個咁重要嘅頒獎禮中有提名，覺得好榮幸，現場難得可以同咁多導演、演員交流。」他在電影中飾演大奸角，問他如何投入角色及抽離？他稱事前有做功課深入了解角色，而拍畢該片後又接了另一套電影，故令他可以很快抽離角色。問他下次想挑戰甚麼角色時？他坦言：「其實我唔係好鍾意呢類陰森、可怕嘅角色，冇諗過再演，我鍾意善良嘅角色，但當然如果導演覺得適合，我唔抗拒演反派。」

提到他在《Unlocked》中飾演殺人魔，拍畢電影後捐錢以作平衡，他解釋：「拍《Unlocked》嘅時候初時會拒絕，因為題材涉及社會元素，怕有唔好影響，但深思熟慮後覺得作為演員無推卻的理由，但戲中有社會性因素，演完覺得要負社會責任，所以好短時間內決定捐錢盡責任。」另外，之前他接受鄭裕玲（DoDo）訪問，並成為DoDo社交平台僅有的三位追蹤者其中一人，他笑言：「好開心見到佢，我喺韓國睇咗好多佢演嘅喜劇，驚訝佢對我嘅作品瞭如指掌，佢有喺社交網Follow我，覺得好自豪。（想同佢合作？）如果可以，係我莫大嘅榮幸。（點說服佢？）我可以就佢，或者同佢一齊做電台節目。」

同場還有台灣男星林柏宏，首度擔任該頒獎禮頒獎嘉賓的他坦言心情緊張，但同時亦期待與很多欣賞的導演及演員見面，當中最想見到影帝梁朝偉：「佢係我偶像，雖然唔知今晚有冇機會見到，但知佢入圍影帝，希望佢可以攞獎（合照？）都想。」

另外，日本著名導演濱口龍介憑電影《Drive My Car》有份角逐「最佳導演」，問到是否跟東出昌大合作電影？他否認：「唔係，我係製作一個短片電影，但唔係同佢合作，劇情係點大家到時留意。」講到在《Drive My Car》中跟男主角西島秀俊合作，他表示自2020年合作該片後就未有再見面，難得今次在電影大獎中重遇，即時回憶起當年拍攝時的感覺：「佢好友善，令現場拍攝氣氛好好。」至於想跟哪位香港演員合作？他坦言：「香港有好多好好嘅演員，亦睇過好多香港作品，但如果要拍電影，好取決題材。（有冇邊位香港導演對你有所影響？）高中時睇過王家衛嘅電影，畀佢深深吸引，今次西島秀俊同王家衛愛將梁朝偉一齊提名最佳男主角，有種特別嘅感覺。」