Phantom Syntopia典藏版　Rolls-Royce高級定制新作

勞斯萊斯(Rolls-Royce)的Bespoke高級定製最近再度突破創新、工藝與高級定製的界限，與國際知名的荷蘭鬼才高級時裝設計師Iris Van Herpen聯袂，以Phantom Extended為基礎，設計及打造專屬無二、無可複製的Phantom Syntopia典藏版。經過歷時4年的不斷研發，這款創意傑作已全部完工，並將於今年5月交付，納入一位尊貴客戶的私人珍藏。

「Syntopia」源自Iris Van Herpen品牌於2018年推出的劃時代時裝系列。該系列根據仿生學原理設計，以自然界中的圖案與形狀為藝術靈感，創作了一系列動感雕塑設計。Phantom Syntopia典藏版也力圖通過「編織水紋」主題，通過5大設計焦點，以固體材料展現行雲流水的神秘空靈之美。

焦點1：專屬幻彩車漆

專屬的Liquid Noir車漆，在陽光下閃耀流光溢彩，從不同角度觀察時，底色呈紫色、藍色、紫紅色和金色。為達到幻彩效果，團隊研發了一種全新透明塗層技術，在最深的黑色漆面上添加了含有鏡面顏料，經3000多個小時的測試和驗證，並耗時數月完成。

焦點2：「編織水紋」星光車頂

共耗費了團隊700餘小時的心力、堪稱是勞斯萊斯標誌性星光車頂中技術最為複雜的「編織水紋」星光車頂。從千餘張皮革中精選整張皮革，並精確地對稱切割而成；皮革下採用Iris Van Herpen 「Embossed Sounds」服裝系列特有的設計，以尼龍織料塑造銀光流動的金屬質地，賦予星光車頂3D視覺。Iris Van Herpen的高級定製團隊更專程前往古德伍德，耗時近300小時在星光車頂上織造了162片由玻璃薄紗製成的花瓣，被995顆閃耀奪目的光纖「星星」簇擁着，其中有187顆採用手工定位於這些花瓣周圍，由後向前，順序發光，呈現粼粼動感。

焦點3：3D「藝境藏珍」Gallery

「編織水紋」主題同樣貫穿於儀錶板中的「藝境藏珍」Gallery、副駕面板和野餐桌。「藝境藏珍」Gallery上有由Iris van Herpen團隊耗時近60個小時打造的85片花瓣；其下方副駕面板和野餐桌則通過組合多層塗漆和多層玻璃顆粒含量不同的亮漆實現，延續了引擎蓋上的「編織水紋」圖案設計。

焦點4：「編織水紋」絎縫座椅

前排座椅以Magic Grey真皮包覆配復古的耐磨真皮飾邊，煥發獨有的雍容光澤。後排座椅採用特製真絲混紡面料，並飾有獨特圖案，宛如暗夜之中，閃爍於水中的倒影。配上靈感源自頂級家具簇絨技術的「編織水紋」圖案絎縫，即在面料背面縫織，表面光滑無縫，同時充滿3D立體觸覺。

焦點5：Bespoke高級定製香氛

Phantom Syntopia典藏版是首款採用Bespoke高級定製香氛的車型。個性化定製的極致追求促使勞斯萊斯專門選取客戶家鄉的雪松為核心基調，結合液態萃取的鳶尾花粉末和小量皮革，混合巴塔哥尼亞玫瑰和柔和檸檬。配合花上兩年多時間特別研發、設於在頭枕內的散香裝置，確保香氛釋放劑量適宜，細膩持久、韻味悠長。