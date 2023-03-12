天王開金口︱郭富城激讚賴雅妍好戲：我畀佢100分！

電影《斷網》今日（12日）於香港舉行視像謝票場，郭富城（Aaron）和賴雅妍雖均不在香港，但為了答謝廣大影迷支持，特意以視像形式越洋與現場觀眾見面。

久未見面的城城和賴雅妍與觀眾閒聊交流近況，城城先講到自己現正身處美國拉斯維加斯進行巡迴演唱會，賴雅妍則在台灣準備舞台劇，她更講到：「我很喜歡《斷網》這部電影，都已經看了兩次，也準備了一些簡單的廣東話跟觀眾們打招呼。」看得出來賴雅妍非常有心，二人更約定有時間的話希望可以去看對方的演出。

在謝票場中，城城率先感謝觀眾的支持並說：「我一直很喜歡呢部戲，非常支持香港電影，今次題材相當新鮮。在演員路線上我不斷尋求突破、搵新方向，希望找出更多不同元素放於角色上，見到更多面不一樣的自己，這對我來說相當重要。」賴雅妍在戲中飾演城城的太太杜詠姍，她先以廣東話跟觀眾自我介紹並感謝大家支持，再以普通話說：「這次非常開心跟Aaron哥合作，可以練習到廣東話，又可以跟這麼多演員合作，拍攝題材十分新穎的純港片，對我來說是挑戰也是榮幸。」

城城對於賴雅妍這位對手絕對有讚冇彈，他力讚：「雅妍是個非常勤力、專業且極具潛力的演員，其實我有睇過佢之前的戲，演一個男仔頭，覺得佢同我都一樣，會搵好多不同路線。戲中佢要講廣東話，知道佢花了很多時間去練習，而且情感非常飽滿，有爆發力之餘又懂得收斂，我畀100分。」聽到城城給予極高評價的賴雅妍即時笑開花地回應：「是我的榮幸，其實能夠在戲中出現已經相當開心。我也感受到Aaron哥強大的演員魅力，也幫助了我演詠珊這個角色很多的忙，他帶領得相當好。當時拍攝前，在香港隔離期間的日子雖然較長，但我會布置酒店，將香港當成家，又會出去買菜，同時用這段時間代入角色，並沒有感到很辛苦，反而有別的得着，最後希望電影會有好的成績。」