亞洲電影大獎︱王丹妮開窿戰衣搶Fo　洪金寶夫妻檔現身

女星王丹妮今日（12日）現身《第十六屆亞洲電影大獎》紅地氈，憑電《梅艷芳》提名最佳新演員的她，以一龔金色低胸、中間開窿晚裝上陣，打扮性感，問她一身打扮有否問過老公意見？她笑言：「佢OK，佢享受睇我着到咁靚。（有冇邊個導演想合作？）好多我欣賞嘅導演都有到，我好喜歡是枝裕和，今日有份參與或者冇嚟嘅都想合作。」她稱喜歡一個人入場觀看電影，因為可以更專注，無論是愛情、懸疑、喜劇或恐怖題材都合她心水。問到對獲獎是否有信心？她坦言：「有得參加已經好幸運，可以見到咁多導演、演員同電影人，可以參與好開心。」

王丹妮表示因明天是奧斯卡頒獎禮，故很難借衫：「我呢套衫係黎巴嫩設計師，件衫剛做完巴黎時裝周，就運嚟香港，着到我咁靚。」又指身上鑽飾十分名貴，單是鑽石耳環已有十多卡，問她是否成層樓上身﹖她坦言：「差唔多。」對於得獎信心？她謙稱：「第一部戲行到呢度已好好，好榮幸、開心同滿足，而且今日見到好多想見導演，見到是枝裕和令我好開心，仲見到西島秀俊，都係好好嘅演員。」

洪金寶獲頒終身成就獎以表揚對他電影貢獻，他與太太高麗虹以及導演袁和平現身紅地氈，洪金寶對獲獎表示意外及開心，問到現今動作演員水準？他坦言：「我好少睇戲，你問吓袁和平好啲。」袁和八就認為現今香港動作員愈來愈少：「拍來拍去嗰幾個，栽培新人好重要。」問到作為武術指導要如何幫助沒有武術根底的演員，洪金寶表示：「都要了解個演員唔識打嘅程度，要點利用個鏡頭畀人睇到佢好識打，都要睇演員本身個要求同努力，好似我早幾年拍《殺破狼．貪狼》啲人話古天樂唔識打，唔好郁佢，郁兩郁就散，我準備好多替身，但佢自己練，一直都係自己打，所以都係睇吓個演員個人要求。」

鄭裕玲以頒獎嘉賓身份出席，她稱因疫情關係，香港已很久沒有舉辦如此大型的頒獎禮：「今日好熱鬧，現場有好多導演，好似是枝裕和同張藝謀，我都睇過佢嘅電影，好仰慕佢哋。」提到近日跟韓星任時完做訪問，她自言感榮幸，對方表示想跟她合作拍佢劇，她笑言：「佢好勤力同揀劇本好仔細，佢揀得都係好嘢，我都想同佢合作，訪問完發覺佢係一個好聰明嘅人，不過，十劃都未有一撇唔好講到好似真咁。」